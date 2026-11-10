Αύριο στην Καρδαμύλη το 10ο Peloponnese Tourism Academy

Αύριο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης το 10ο Peloponnese Tourism Academy, που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων για τους επαγγελματίες του τουρισμού.

Η διοργάνωση στη Δυτική Μάνη έχει τίτλο «Σε Ανθρώπινη Κλίμακα» και επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την τοπική ταυτότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η Καρδαμύλη διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η Παλιά Καρδαμύλη, το φαράγγι του Βυρού, τα μονοπάτια του Ταϋγέτου, η τοπική γαστρονομία και τα μικρά οικογενειακά καταλύματα. Στόχος της ημερίδας είναι να εξεταστούν τρόποι αξιοποίησης αυτών των χαρακτηριστικών για την προσέλκυση επισκεπτών σε μεγαλύτερο διάστημα του έτους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες για την προβολή της Πελοποννήσου ως ενιαίου τουριστικού προορισμού, τον ρόλο των επαγγελματιών στην ανάδειξη της περιοχής και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την εξοικονόμηση χρόνου, την αύξηση των κρατήσεων και τη βελτίωση των εσόδων των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ελαιοτουρισμό και στη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη φιλοξενία, καθώς και στην αξιοποίηση των τοπικών γεύσεων για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών.

Παράλληλα, προβλέπονται βιωματικό εργαστήριο γευσιγνωσίας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και ειδικό σεμινάριο γευσιγνωσίας κρασιού, προσανατολισμένο στις ανάγκες της εστίασης.

Το Peloponnese Tourism Academy απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εργαζόμενους, στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και νέους επαγγελματίες. Μέσα από εισηγήσεις ειδικών και πρακτικά εργαστήρια επιδιώκεται η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τουριστικό κλάδο της Πελοποννήσου.