Λιμάνι Καλαμάτας: "Πράσινο φως" από το ΥΠΠΟ για τα ξενοδοχεία στους Μύλους

Σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος των Μύλων «Ευαγγελίστρια», στο λιμάνι της Καλαμάτας, αποτελεί η πρόσφατη έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού της μελέτης για τη μετατροπή των κτηρίων σε δύο ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση της επένδυσης, καθώς εγκρίνει τις βασικές παρεμβάσεις στα κτήρια, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την προστασία των χαρακτηρισμένων μνημειακών στοιχείων τους.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το newmoney.gr, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ ενέκρινε τη μελέτη αλλαγής χρήσης των κτηρίων «Πόρτο Μαρίνα» και «Πόρτο Μύλος», που βρίσκονται στο βιομηχανικό συγκρότημα «Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνίας “Ευαγγελίστρια” Α.Ε.», επί των οδών Ευαγγελιστρίας, Ψαρών και Κουντουριώτου. Η έγκριση αφορά, μεταξύ άλλων, την προσθήκη υπογείου και απολήξεων κλιμακοστασίων, την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις και τις αλλαγές στις όψεις των κτηρίων.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μελέτης, εκτιμώντας ότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα συμβάλουν στη διάσωση των προστατευόμενων κελυφών, στην αποκατάσταση της σημερινής ερειπιώδους εικόνας τους και στην αναβάθμιση του λιμανιού. Στους όρους της έγκρισης περιλαμβάνεται η διατήρηση του μορφολογικού διακόσμου των χαρακτηρισμένων όψεων, με τις οριζόντιες ζώνες και τις κατακόρυφες παραστάδες, καθώς και των υφιστάμενων κτιστών στηθαίων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης δύο ιστορικών ξύλινων κόσκινων BUHLER, που αποτελούν μέρος του παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου και έχουν χαρακτηριστεί κινητά μνημεία.

Δύο ξενοδοχεία περίπου 200 κλινών

Με βάση τον σχεδιασμό, στο συγκρότημα προβλέπεται να δημιουργηθούν δύο ξενοδοχεία, ένα τεσσάρων και ένα πέντε αστέρων, δυναμικότητας περίπου 100 κλινών το καθένα, με συνεδριακές εγκαταστάσεις και συνοδές υποδομές φιλοξενίας.

Την επένδυση προωθούν οι εταιρείες «Porto Milos Kalamata Μ.Ι.Κ.Ε.» και «Porto Marina Kalamata Μ.Ι.Κ.Ε.», ενώ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπογράφει το γραφείο SquareOne (SQ1) του Καλαματιανού αρχιτέκτονα με σημαντική δραστηριότητα στη Δανία Κώστα Πουλόπουλου και τη διαχείριση έχει αναλάβει το τεχνικό γραφείο του Παναγιώτη Νασόπουλου. Η επένδυση είχε ενταχθεί κατά το παρελθόν στον αναπτυξιακό νόμο, με τον συνολικό προϋπολογισμό της να εκτιμάται πλέον ότι θα ξεπεράσει τα αρχικά δεδομένα, λόγω της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους και των απαιτήσεων του έργου.

Οι Μύλοι «Ευαγγελίστρια» αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά τοπόσημα της Καλαμάτας. Ο αρχικός κυλινδρόμυλος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1925, ενώ το συγκρότημα επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια και αναπτύχθηκε μεταπολεμικά, με τη συνδρομή χρηματοδότησης μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ. Η λειτουργία του διακόπηκε έπειτα από οικονομικά προβλήματα και τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 1986. Τα κελύφη των κτηρίων και στοιχεία του ιστορικού εξοπλισμού προστατεύονται ως μνημεία από το 2009.