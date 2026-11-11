eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 09:10

“Χαμηλές πτήσεις” τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας - 25,3% κάτω οι προγραμματισμένες διεθνείς θέσεις

Γράφτηκε από τον

“Χαμηλές πτήσεις” τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας - 25,3% κάτω οι προγραμματισμένες διεθνείς θέσεις

Premium Strom

Στις 7.764 ανέρχονται οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για διεθνείς πτήσεις από και προς τον Αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, έναντι 10.397 την αντίστοιχη περίοδο 2025-2026.

Η μείωση φτάνει το 25,3%, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις περιορίζονται κατά 2.633, σύμφωνα με τα στοιχεία του AirData του ΙΝΣΕΤΕ, που αποτυπώνουν τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι προγραμματισμένες θέσεις περιορίζονται από 2.309 σε 960, σημειώνοντας πτώση 58,4%. Πρόκειται για 1.349 λιγότερες θέσεις, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το μισό της συνολικής μείωσης.

Σημαντική είναι και η υποχώρηση των θέσεων από την Ελβετία, κατά 40%, από 1.740 σε 1.044, ενώ η Γερμανία καταγράφει μείωση 8,5%, από 2.826 σε 2.586 θέσεις. Οι θέσεις από τη Σουηδία περιορίζονται κατά 12,5% και από τη Δανία κατά 14,3%. Παράλληλα, από τον προγραμματισμό απουσιάζει η Τσεχία, η οποία την προηγούμενη χειμερινή περίοδο διέθετε 378 θέσεις.

Αντίθετα, στον φετινό προγραμματισμό εμφανίζεται η Ιταλία με 378 θέσεις, ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι θέσεις από τη Φινλανδία και τη Γαλλία.
Η χειμερινή αεροπορική δραστηριότητα της Καλαμάτας εξακολουθεί να συγκεντρώνεται ουσιαστικά σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο.

Για τον Νοέμβριο του 2026 έχουν προγραμματιστεί 3.900 θέσεις, που αντιστοιχούν στο 50,2% του συνόλου, ενώ για τον Μάρτιο του 2027 προβλέπονται 3.690 θέσεις, ποσοστό 47,5%.

Τον Φεβρουάριο προβλέπονται μόλις 174 θέσεις σε σύνδεση με τη Γερμανία, δηλαδή το 2,2% του συνολικού προγραμματισμού. Για τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο δεν εμφανίζονται προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις.

Ειδικά για τον Μάρτιο του 2027, οι προγραμματισμένες θέσεις μειώνονται κατά 15,8%, από 4.380 σε 3.690. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται στη Γερμανία, με μείωση 56,2%, ενώ η εμφάνιση της Ιταλίας στον προγραμματισμό αντισταθμίζει μέρος των απωλειών.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τον μέχρι τώρα προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών και ενδέχεται να μεταβληθούν με την προσθήκη ή την τροποποίηση δρομολογίων.

Προγραμματισμένες θέσεις διεθνών πτήσεων ανά χώρα και μήνα
Αερολιμένας Καλαμάτας – Χειμερινή περίοδος 2026-2027

Χώρα προέλευσης

Νοέ.

Φεβ.

Μάρ.

Σύνολο

Γερμανία

1.716

174

696

2.586

Σουηδία

522

696

1.218

Δανία

348

696

1.044

Ελβετία

348

696

1.044

Ην. Βασίλειο

780

180

960

Ιταλία

378

378

Φινλανδία

348

348

Γαλλία

186

186

Σύνολο

3.900

174

3.690

7.764

Κατηγορία Τουρισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις