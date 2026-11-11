“Χαμηλές πτήσεις” τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας - 25,3% κάτω οι προγραμματισμένες διεθνείς θέσεις

Στις 7.764 ανέρχονται οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για διεθνείς πτήσεις από και προς τον Αερολιμένα Καλαμάτας κατά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, έναντι 10.397 την αντίστοιχη περίοδο 2025-2026.

Η μείωση φτάνει το 25,3%, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις περιορίζονται κατά 2.633, σύμφωνα με τα στοιχεία του AirData του ΙΝΣΕΤΕ, που αποτυπώνουν τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι προγραμματισμένες θέσεις περιορίζονται από 2.309 σε 960, σημειώνοντας πτώση 58,4%. Πρόκειται για 1.349 λιγότερες θέσεις, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το μισό της συνολικής μείωσης.

Σημαντική είναι και η υποχώρηση των θέσεων από την Ελβετία, κατά 40%, από 1.740 σε 1.044, ενώ η Γερμανία καταγράφει μείωση 8,5%, από 2.826 σε 2.586 θέσεις. Οι θέσεις από τη Σουηδία περιορίζονται κατά 12,5% και από τη Δανία κατά 14,3%. Παράλληλα, από τον προγραμματισμό απουσιάζει η Τσεχία, η οποία την προηγούμενη χειμερινή περίοδο διέθετε 378 θέσεις.

Αντίθετα, στον φετινό προγραμματισμό εμφανίζεται η Ιταλία με 378 θέσεις, ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι θέσεις από τη Φινλανδία και τη Γαλλία.

Η χειμερινή αεροπορική δραστηριότητα της Καλαμάτας εξακολουθεί να συγκεντρώνεται ουσιαστικά σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο.

Για τον Νοέμβριο του 2026 έχουν προγραμματιστεί 3.900 θέσεις, που αντιστοιχούν στο 50,2% του συνόλου, ενώ για τον Μάρτιο του 2027 προβλέπονται 3.690 θέσεις, ποσοστό 47,5%.

Τον Φεβρουάριο προβλέπονται μόλις 174 θέσεις σε σύνδεση με τη Γερμανία, δηλαδή το 2,2% του συνολικού προγραμματισμού. Για τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο δεν εμφανίζονται προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις.

Ειδικά για τον Μάρτιο του 2027, οι προγραμματισμένες θέσεις μειώνονται κατά 15,8%, από 4.380 σε 3.690. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται στη Γερμανία, με μείωση 56,2%, ενώ η εμφάνιση της Ιταλίας στον προγραμματισμό αντισταθμίζει μέρος των απωλειών.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τον μέχρι τώρα προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών και ενδέχεται να μεταβληθούν με την προσθήκη ή την τροποποίηση δρομολογίων.

Προγραμματισμένες θέσεις διεθνών πτήσεων ανά χώρα και μήνα

Αερολιμένας Καλαμάτας – Χειμερινή περίοδος 2026-2027