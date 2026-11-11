10ο Peloponnese Tourism Academy: Στο επίκεντρο η σύγχρονη φιλοξενία και η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του τόπου

Ο ρόλος των επαγγελματιών στην ανάδειξη του προορισμού, οι συνεργασίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη φιλοξενία βρέθηκαν στο επίκεντρο του 10ου Peloponnese Tourism Academy, που φιλοξενήθηκε στον Δήμο Δυτικής Μάνης.

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, συνδέοντας τη διαμονή με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική παραγωγή.

Βασικό ζήτημα αποτέλεσε η ανάγκη οι επαγγελματίες να γνωρίζουν και να προβάλλουν συνολικά τον τόπο τους. Στη συζήτηση παρουσιάστηκε η φιλοσοφία των τεσσάρων «Π» —Πληροφορία, Πάθος, Πρωτοβουλία και Προσωποποίηση— ως πλαίσιο για μια πιο ουσιαστική σχέση με τον επισκέπτη. Η γνώση των αξιοθέατων και των διαθέσιμων δραστηριοτήτων, η διάθεση φιλοξενίας, οι ενεργές προτάσεις για εμπειρίες και η προσαρμογή της εξυπηρέτησης στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη αναδείχθηκαν ως στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα της διαμονής.

Αντίστοιχη έμφαση δόθηκε στη δικτύωση των επιχειρήσεων. Η αμοιβαία προβολή, η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η ανάπτυξη συνεργασιών παρουσιάστηκαν ως τρόποι ενίσχυσης της ελκυστικότητας ολόκληρης της περιοχής. Κεντρική διαπίστωση ήταν ότι η ανάπτυξη μιας επιχείρησης συνδέεται με τη δυναμική του προορισμού και ότι η διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία.

Στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο Γιάννης Κουτσόπουλος, ιδρυτής της Abouthoteler, παρουσιάζοντας εφαρμογές στην καθημερινή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να απαντούν σε συχνές ερωτήσεις, να ενημερώνουν για τις διαδικασίες άφιξης και αναχώρησης και να παρέχουν προτάσεις για εστίαση, αξιοθέατα και δραστηριότητες.

Όπως αναδείχθηκε στη συζήτηση, η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων μπορεί να περιορίσει τον χρόνο που απαιτούν οι επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, επιτρέποντας στους εργαζομένους να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην προσωπική εξυπηρέτηση. Η ανθρώπινη επαφή και η συνολική αίσθηση που αποκομίζει ο επισκέπτης παρέμειναν βασικά σημεία των τοποθετήσεων για την ποιότητα της φιλοξενίας.

Ο Ανδρέας Ζαγάκος, ένας από τους εμπνευστές του θεσμού των Σχολείων Τουρισμού, υπογράμμισε την ανάγκη οι άνθρωποι κάθε περιοχής να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην τουριστική της ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τόπου τους.

Τα εργαλεία τουριστικής προβολής που αναπτύσσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε ο Ηλίας Καλφακάκος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Peloponnese Trails και στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου μέσα από το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών.

Στις συνθήκες λειτουργίας των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων της Πελοποννήσου εστίασε ο Κώστας Ανδριανόπουλος, ένας εκ των ιδρυτών των Σχολείων Τουρισμού. Η τοποθέτησή του περιλάμβανε τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου, καθώς και έναν οδηγό επιβίωσης για μικρά ξενοδοχεία και βίλες. Τη σύνδεση της παραγωγής με τη φιλοξενία ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Παναγιωτακάκος, με αναφορά στον ελαιοτουρισμό.

Την ημερίδα στήριξε και φιλοξένησε ο Δήμος Δυτικής Μάνης, τον οποίο εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Βαβαβρούτσος, αναπληρώνοντας τον δήμαρχο που απουσίαζε λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης. Παρέστη επίσης ο Τηλέμαχος Στεφανέας, εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες της Καρδαμύλης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δύο βιωματικά εργαστήρια γευσιγνωσίας ελαιολάδου και κρασιού σε καταστήματα εστίασης της περιοχής. Ο πιστοποιημένος γευσιγνώστης ελαιολάδου Παναγιώτης Παπανικολόπουλος και ο Μάνος Κεντελένης, sommelier, σύμβουλος οίνου και ποτών και ιδρυτής του Wineillusion Magazine, παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, συνδέοντας στην πράξη την τοπική παραγωγή με την τουριστική εμπειρία.