Καθορίστηκε η διαδικασία είσπραξης εσόδων στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6637 της 5ης Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση ρυθμίζει τη διαχείριση των εισπράξεων μετά την έναρξη της παραχώρησης του αεροδρομίου στην εταιρεία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.».

Σύμφωνα με την απόφαση, το τέλος επιβαρύνει τους αναχωρούντες επιβάτες και εισπράττεται από τις αεροπορικές εταιρείες μέσω του εισιτηρίου ή άλλου παραστατικού, πριν από την επιβίβαση. Οι εταιρείες αποδίδουν τα ποσά σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε μηνιαία βάση είτε πριν από την αναχώρηση κάθε πτήσης.

Τα ποσά που συγκεντρώνονται στον ειδικό λογαριασμό μεταφέρονται αυτομάτως στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την πίστωση. Στο τέλος κάθε μήνα προβλέπεται έλεγχος των μεταφορών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τον παραχωρησιούχο, καθώς και διόρθωση τυχόν λογιστικών διαφορών.

Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή ετήσιας εισφοράς προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης. Η εισφορά αντιστοιχεί στο 35% των εσόδων από το ΤΕΑΑ, ενώ τα δύο τρίτα του ποσού κατευθύνονται στην ΥΠΑ και το ένα τρίτο στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Για την παρακολούθηση των εισπράξεων, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι αεροπορικές εταιρείες θα καταχωρίζουν αναλυτικά στοιχεία επιβατικής κίνησης ανά πτήση. Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχει η ΥΠΑ, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των χρεώσεων, των πληρωμών και των εισπράξεων, υπό την εποπτεία της ΑΠΑ.

Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν λάβει σχετική έγκριση θα μπορούν να αποδίδουν τα τέλη έως τις 20 του επόμενου μήνα, ενώ για τις υπόλοιπες προβλέπεται καταβολή πριν από την αναχώρηση της πτήσης. Για την υπαγωγή στο σύστημα μηνιαίας καταβολής απαιτείται εγγυητική επιστολή.

Η απόφαση προβλέπει επίσης διασταυρωτικούς ελέγχους των δηλωθέντων στοιχείων και δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη καταβολής των τελών. Ο παραχωρησιούχος μπορεί να ζητήσει από την ΑΠΑ ακόμη και την απαγόρευση απογείωσης ή την κράτηση αεροσκάφους για ανεξόφλητες οφειλές.

Η κοινή υπουργική απόφαση υπογράφεται από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα. Η ισχύς της συνδέεται με την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας.

Σημαντική διευκρίνιση: Το ΦΕΚ αφορά τη διαχείριση του τέλους που εισπράττεται από τους επιβάτες. Δεν τεκμηριώνει από μόνο του αύξηση στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων.

ΦΕΚ Β 6637/05.11.2026