Τον Σεπτέμβριο του 2027 η Σχολή Τουρισμού από Costa Navarino και Deree στη Μεσσηνία

Η οργάνωση της Σχολής Παγκόσμιας Φιλοξενίας και Τουρισμού που θα αναπτυχθεί σε Αθήνα και Μεσσηνία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη στον Τουρισμό ώθησε την ĒNSOFI (εταιρεία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου) να συνεργαστεί με το Αμερικανικό Κολλέγιο Deree, για να καλυφθούν οι ανάγκες ζήτησης τουριστικών στελεχών που όλο αυξάνονται.

Η νέα σχολή με βάση το πτυχίο Hospitality Business Management, δηλαδή στην διοίκηση μονάδων τουρισμού, θα εκπαιδεύει ακόμα φοιτητές στις Μαγειρικές Τέχνες όπως η υψηλή γαστρονομία και η διοίκηση χώρων εστίασης αλλά και στον Βιώσιμο Τουρισμό, την Διαχείριση Προορισμών και στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Τουρισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκπαίδευση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Deree στην Αγία Παρασκευή Αττικής και στη Μεσσηνία σε κτήριο που έχει αγοραστεί στην Καλαμάτα, κοντά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αλλά και στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Costa Navarino.