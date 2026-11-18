Εξόρμηση στο Πεύκο Οιχαλίας και το γειτονικό Πελεκητό πραγματοποίησε την Κυριακή η πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια».

Η δράση ξεκίνησε από το παραδοσιακό καφενείο του Ζευγολατιού, στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τον καφέ τους και δοκίμασαν το παραδοσιακό παστέλι της επιχείρησης «Κάπα Ευμέλειν», το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν.

Στο Πεύκο Οιχαλίας, οι κάτοικοι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτης Μαλεύρης υποδέχθηκαν την ομάδα. Προσέφεραν εδέσματα και αναψυκτικά, ενώ συνόδευσαν τους επισκέπτες στην πεζοπορία και την περιήγηση στον οικισμό, μεταφέροντάς τους πληροφορίες για την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την καθημερινή ζωή του χωριού.

Ακολούθησε περίπατος στο γειτονικό Πελεκητό, όπου πραγματοποιήθηκε και το καθιερωμένο «Κολατσιό του Δρόμου», μια συνήθεια της ομάδας που συνδυάζει τη γεύση με την παρέα και την εμπειρία της υπαίθρου.

Η εξόρμηση συγκέντρωσε συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν δύο οικισμούς της περιοχής και να απολαύσουν τη διαδρομή και τη φιλοξενία των κατοίκων τους.