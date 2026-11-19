Η διερεύνηση νέων αεροπορικών συνδέσεων και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους προορισμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia–Hotelia, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ–Helexpo, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δήμος συμμετείχε στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προτεραιότητα τις επαγγελματικές συναντήσεις και στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Καλαμάτας. Η παρουσία στην έκθεση εντάχθηκε στην προσπάθεια του Δήμου για την προβολή του «Visit Kalamata», που περιλαμβάνει συντονισμένες διαφημιστικές δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 350 εκθέτες, διεθνείς συμμετοχές από 17 χώρες και εκπροσώπους 12 ελληνικών Περιφερειών. Οι προσκεκλημένοι επαγγελματίες αγοραστές προέρχονταν από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μιλώντας στην «Ε», ο αντιδήμαρχος τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον ομόλογό του από την Αλεξανδρούπολη και συζήτησαν το ενδεχόμενο μελλοντικής αεροπορικής σύνδεσης των δύο πόλεων. Η συζήτηση είχε διερευνητικό χαρακτήρα και εντάσσεται στην προσπάθεια να αναπτυχθεί συνεργασία ανάμεσα σε δύο προορισμούς που βρίσκονται στα άκρα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στο τριήμερο έγιναν επίσης επαφές με στελέχη της Aegean που ασχολούνται με τις αεροπορικές συνδέσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα Βαλκάνια, καθώς και σειρά επαγγελματικών συναντήσεων (B2B). Στο ίδιο πλαίσιο, με τον αντιδήμαρχο τουρισμού Μυτιλήνης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας γύρω από τη γαστρονομία.

Ξεχωριστή ήταν η συνάντηση με τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Σουφλίου, με κοινό σημείο αναφοράς το μετάξι και το καλαματιανό μαντήλι. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλίες γύρω από το μαντήλι και στη Θεσσαλονίκη συζητήθηκε πώς αυτές θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη μεταξουργική παράδοση του Σουφλίου.

Ο κ. Λαζαρίδης συμμετείχε επίσης στο πάνελ «Συνδέοντας Πόλεις, Μετασχηματίζοντας Προορισμούς: Ο ρόλος των Δικτύων Πόλεων και του AI στο νέο τουριστικό οικοσύστημα», που διοργάνωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του ΑΠΘ. Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμη η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Θάνος Μπέγκας, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος του Δικτύου Δήμων με Ποτάμια Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος και ο Ιωάννης Τσομπανάκης από το Grecos Travel.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, η πρόσκληση για το πάνελ προέκυψε μετά την εκδήλωση «Φθινόπωρο με Άρωμα και Γεύσεις Καλαμάτας», που διοργάνωσε ο Δήμος στις 5 Οκτωβρίου στον κήπο της Έπαυλης Μοδιάνο. Εκεί η Καλαμάτα και η Μεσσηνία συστήθηκαν στο κοινό της Θεσσαλονίκης μέσα από τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία τους, με τον Δήμο να υπενθυμίζει και την απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο πόλεων.

ΕΠΑΦΕΣ ΣΕ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟ

Πέρα από τη Philoxenia, το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου πραγματοποίησε πρόσφατα και επαγγελματικές συναντήσεις στο Ρότερνταμ και στο Λονδίνο. Επιπλέον, στις πρόσφατες δράσεις προβολής περιλαμβάνεται και η φιλοξενία δημιουργών περιεχομένου στην Καλαμάτα, οι οποίοι μοιράστηκαν εικόνες της πόλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο για τη γαστρονομική εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί από τον Δήμο Καλαμάτας στο Παρίσι αναβλήθηκε λόγω της αναταραχής που επικρατεί στην περιοχή και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΩΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΟ ΔΩΡΟ

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προμήθειας 700 μεταξωτών μαντηλιών από τον Δήμο Καλαμάτας, τα πρώτα δείγματα άφησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, όπως ανέφερε στην «Ε» ο Γιώργος Λαζαρίδης. Τα μαντήλια, με σχέδια εμπνευσμένα από την ιστορία και την παράδοση της πόλης, προσφέρθηκαν συμβολικά στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και στη διεθνή έκθεση Philoxenia–Hotelia στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα από αυτά δόθηκε ως αναμνηστικό στην Άντζελα Γκερέκου.