Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των ξένων που αναζητούν εξοχική κατοικία στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον η Πελοπόννησος, συγκεντρώνοντας το 20% του ενδιαφέροντος, έναντι 24,8% της Κρήτης.

Ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφεται για παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσσηνίας, ενώ η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την τοπική αγορά ακινήτων.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της εταιρείας Elxis-At Home in Greece, που ειδικεύεται στην προώθηση εξοχικών κατοικιών σε αγοραστές του εξωτερικού, την οποία παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Νίκος Ρουσάνογλου σε ρεπορτάζ του στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Σύμφωνα με την έρευνα, η Πελοπόννησος έχει περιορίσει σημαντικά τη διαφορά από την Κρήτη, το μερίδιο της οποίας στο παρελθόν πλησίαζε το 33%.

Ανάμεσα στις περιοχές που προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Βοϊδοκοιλιά, η Μεθώνη, η Κορώνη και η Μάνη, καθώς και η Ελαφόνησος και ορεινοί προορισμοί της Αρκαδίας, όπως η Στεμνίτσα και η Δημητσάνα.

Οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει στην «Καθημερινή» ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis Γιώργος Γαβριηλίδης, το 34,4% των ενδιαφερόμενων αγοραστών στην Πελοπόννησο προτίθεται να διαθέσει από 250.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ ένα επιπλέον 19,4% αναζητά ακίνητα αξίας από 400.000 έως 600.000 ευρώ.

Η συντριπτική πλειονότητα, σε ποσοστό 82,8%, ενδιαφέρεται για μονοκατοικίες ή βίλες, ενώ μόλις το 17,2% αναζητά διαμερίσματα, μεζονέτες ή άλλους τύπους κατοικίας.

Οι τιμές πώλησης για νεόδμητες βίλες με πισίνα, οι οποίες διατίθενται από τα σχέδια, ξεκινούν από περίπου 3.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η θέα και η εγγύτητα στη θάλασσα, η ύπαρξη κήπου ή βεράντας, η δυνατότητα στάθμευσης και η εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα και υπηρεσίες.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρεπορτάζ της «Καθημερινής» στην αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, η οποία αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα της Μεσσηνίας και συνολικά της Πελοποννήσου.

Η παραχώρηση του Αεροδρομίου σε κοινοπραξία υπό τη Fraport συνοδεύεται από επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 125 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού, τριπλάσιου μεγέθους από τον σημερινό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Στόχος είναι η επιβατική κίνηση να φτάσει τους 700.000 επιβάτες ετησίως έως το 2030.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Γαβριηλίδη, η βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων αυξάνει την ελκυστικότητα των ακινήτων, καθώς διευκολύνει τόσο τη χρήση τους ως εξοχικών κατοικιών όσο και την αξιοποίησή τους για μόνιμη εγκατάσταση ή επένδυση.

Η εταιρεία Elxis, εκτιμώντας τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων στην Πελοπόννησο, αποφάσισε να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή ανοίγοντας νέο γραφείο στην Καλαμάτα.