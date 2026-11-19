Από τους παλιούς Μύλους στο λιμάνι της Καλαμάτας μέχρι την Costa Navarino, οι επενδύσεις που διαμορφώνουν τον τουριστικό χάρτη της Μεσσηνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του αγγλόφωνου ταξιδιωτικού μέσου Voyage .

Σε δημοσίευμά του στις 17 Νοεμβρίου, το μέσο συγκεντρώνει τις εξελίξεις γύρω από τρία διαφορετικά έργα. Το δημοσίευμα αναφέρεται στην έγκριση της μελέτης αλλαγής χρήσης για τα κτίρια «Πόρτο Μαρίνα» και «Πόρτο Μύλος», που ανήκουν στο ιστορικό συγκρότημα των Κυλινδρόμυλων Μεσσηνίας «Ευαγγελίστρια», στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων, τεσσάρων και πέντε αστέρων, με συνολική δυναμικότητα περίπου 200 κλινών.

Προβλέπεται επίσης η διατήρηση προστατευόμενων αρχιτεκτονικών στοιχείων, καθώς και δύο παλιών ξύλινων κόσκινων από τον εξοπλισμό των μύλων. Η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού αφορά τη μελέτη και αποτελεί βήμα στην αδειοδότηση του έργου.

Το Voyage αναφέρεται και στην ανακαίνιση του Filoxenia από τη Grecotel, μια επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αναβάθμιση 95 δωματίων, 67 σουιτών και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.

Τέλος, το δημοσίευμα εστιάζει στην Costa Navarino, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι επενδύσεις σε ξενοδοχεία και κατοικίες έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,25 δισ. ευρώ. Για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης σε όλες τις επιμέρους περιοχές του συγκροτήματος, οι συνολικές επενδύσεις προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ.