Μια πεζοπορική διαδρομή που συνδέει τρία χωριά της ορεινής Μεσσηνίας, το Κάτω Καρβέλι, το Καρβέλι και τον Λαδά, θα πραγματοποιήσει την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Τα παλιά μονοπάτια αποτελούν σήμερα μια εξαιρετική αφορμή για επαφή με τη φύση, πεζοπορία και άθληση.

Ο αρχικός τους, όμως, προορισμός ήταν διαφορετικός. Ήταν οι δρόμοι επικοινωνίας των ανθρώπων, οι δρόμοι που συνέδεαν οικισμούς, πεδινές και ορεινές περιοχές, πολύ πριν από την έλευση των μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς. Ακολουθώντας αυτά τα μονοπάτια, δεν ερχόμαστε απλώς σε επαφή με τη φύση, αλλά και με την ιστορία και την καθημερινότητα των ανθρώπων που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν σε αυτόν τον τόπο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διαδρομή κινείται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας και συνδέει ορεινούς οικισμούς του Ταϋγέτου, ακολουθώντας παλιά περάσματα που για γενιές αποτελούσαν σημαντικούς δρόμους επικοινωνίας και καθημερινής μετακίνησης.

Η διαδρομή έχει μήκος περίπου 9 χιλιομέτρων, διάρκεια 5-6 ώρες και βαθμό δυσκολίας 1 (εύκολη). Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από τα γραφεία του συλλόγου. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη συντονίστρια Νατάσα Μπίρου (6979104433).