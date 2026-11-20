Υψηλή βαθμολογία στην τουριστική εμπειρία και στη σχέση ποιότητας – τιμής συγκεντρώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ωστόσο καταγράφει τη χαμηλότερη επίδοση στη βιωσιμότητα μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών. Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τη φήμη της Ελλάδας και των Περιφερειών στα κοινωνικά δίκτυα και στις ιστοσελίδες ταξιδιών, η οποία αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2026, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.

Η Πελοπόννησος συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 9,2 στα 10, ξεπερνώντας τον πανελλαδικό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9,1. Την ίδια βαθμολογία καταγράφουν η Αττική, οι Κυκλάδες, η Στερεά Ελλάδα και η Ήπειρος.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με 9,7 και ακολουθούν η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα με 9,4. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, οι ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες ορισμένων Περιφερειών βασίζονται σε σχετικά περιορισμένο αριθμό αξιολογήσεων.

Η Πελοπόννησος εμφανίζει επίσης θετική εικόνα στη σχέση ποιότητας – τιμής, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 9,1, υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο του 8,9.

Στην κατηγορία αυτή προηγείται η Δυτική Ελλάδα με 9,5 και ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα με 9,4. Η Αττική, η Ήπειρος και τα Ιόνια Νησιά συγκεντρώνουν 9, ενώ το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στην τελευταία θέση με 8,4.

Τελευταία στη βιωσιμότητα

Το σημαντικότερο αρνητικό εύρημα για την Πελοπόννησο αφορά τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος. Η Περιφέρεια συγκεντρώνει βαθμολογία μόλις 7,1, τη χαμηλότερη μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών.

Ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 7,6 και η Κρήτη και η Θεσσαλία με 7,7. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η βιωσιμότητα συγκεντρώνει βαθμολογία 8.

Η συγκεκριμένη επίδοση αναδεικνύει μια σημαντική αδυναμία στην αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας στην Πελοπόννησο, παρά τη γενικότερα υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα, όπως και η καθαριότητα και οι συνθήκες υγιεινής, αποτελούν βασικά πεδία που χρειάζονται βελτίωση στον ελληνικό τουρισμό. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επάρκεια των φυσικών πόρων, στις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές και στην αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών.

Θετικές αναφορές για τη Μάνη και τη Μεσσηνία

Στα θετικά στοιχεία της διαδικτυακής φήμης της χώρας περιλαμβάνονται και αναφορές σε προορισμούς της Πελοποννήσου.

Η Μάνη συγκαταλέγεται στους λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς που αναδεικνύονται ως αυθεντικές επιλογές, με ελκυστική σχέση ποιότητας – τιμής.

Παράλληλα, η κινηματογραφική παραγωγή της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν συνέβαλε στην ενίσχυση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τους μύθους, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις ακτές της Μεσσηνίας.

Η έρευνα καταγράφει επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν προορισμούς με λιγότερο συνωστισμό και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Η πανελλαδική εικόνα

Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 9,1, υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 8,8. Στον πολιτισμό η βαθμολογία φτάνει το 9,3 και στη γαστρονομία το 9,1, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό αξιολογείται με 9,5.

Η ανάλυση βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε 167.000 σχόλια για αξιοθέατα και 120.000 για εστιατόρια και μπαρ στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα για την Πελοπόννησο αναδεικνύουν τη θετική εικόνα που έχουν οι επισκέπτες για το τουριστικό προϊόν της, αλλά και την ανάγκη βελτίωσης των επιδόσεών της στη βιωσιμότητα, όπου καταλαμβάνει την τελευταία θέση της κατάταξης.