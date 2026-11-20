Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Αεροδρομίων της Ελλάδας κατέγραψε το Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΙΝΣΕΤΕ.

Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 19,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας την υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των 19 Αεροδρομίων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα.

Βεβαίως, σε απόλυτους αριθμούς το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας παραμένει χαμηλά στην πανελλαδική κατάταξη, καθώς η υψηλή ποσοστιαία αύξηση επιτυγχάνεται από σχετικά χαμηλή βάση διεθνών αφίξεων. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφηκαν 180.201 διεθνείς αφίξεις, έναντι 150.627 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 29.574 επιβάτες.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ήδη στο εννεάμηνο οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν το σύνολο ολόκληρου του 2025, που είχε διαμορφωθεί στις 169.730. Η διαφορά ανέρχεται σε 10.471 επιβάτες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το 2026 αποτελεί νέα χρονιά ρεκόρ για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Στη δεύτερη θέση της πανελλαδικής κατάταξης ως προς την ποσοστιαία αύξηση βρίσκεται η Σάμος με 18,1%, ενώ ακολουθούν η Σκιάθος με 13,2%, η Κεφαλονιά με 10,6% και η Κάρπαθος με 10,2%. Σημαντική αύξηση καταγράφουν επίσης τα Χανιά με 9,5%, η Μύκονος με 8%, το Άκτιο με 7,6% και η Κέρκυρα με 7%.

Αντίθετα, μείωση καταγράφεται σε πέντε αεροδρόμια. Η μεγαλύτερη σημειώνεται στη Μυτιλήνη με 7%, ενώ ακολουθούν η Καβάλα με 4,4% και η Αθήνα με 1,2%. Μικρότερες μειώσεις παρουσιάζουν η Κως και η Σαντορίνη.

Συνολικά, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια που παρακολουθεί το ΙΝΣΕΤΕ ανήλθαν σε 24.591.690, έναντι 23.787.104 το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Συνεπώς, ο ρυθμός αύξησης της Καλαμάτας ήταν σχεδόν εξαπλάσιος του πανελλαδικού.

Η μηνιαία κατανομή των αφίξεων στην Καλαμάτα παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον. Τον Μάιο καταγράφηκαν 22.444 αφίξεις, τον Ιούνιο 32.383, τον Ιούλιο 40.483, τον Αύγουστο 38.501 και τον Σεπτέμβριο 34.573. Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη διεθνή επιβατική κίνηση.

Η αύξηση της διεθνούς κίνησης αποτελεί θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Μεσσηνίας και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, τα στοιχεία υπενθυμίζουν ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από μεγαλύτερους περιφερειακούς αερολιμένες, γεγονός που αναδεικνύει τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων.