Τον γόρδιο δεσμό της ολοκλήρωσης του δρόμου Τζάνε - Καλαμάκι με παράλληλη προστασία και ανάδειξη της Αρχαίας Κορώνης, θα επιχειρήσουν να λύσουν τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που διενέργησαν χθες αυτοψία στην περιοχή.

Τα μέλη του ΚΑΣ και ο γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου ενημερώθηκαν τόσο για τις προτεινόμενες λύσεις (σήραγγα 260 μέτρων, "cut and cover", αλλαγή χάραξης, εναέρια γέφυρα κ.λπ.) όσο και για την έκταση του αρχαιολογικού χώρου. Έδειξαν ότι δεν θα κάνουν εκπτώσεις στο θέμα της προστασίας των αρχαιοτήτων και για αυτό μάλλον θα αναζητήσουν μία λύση μεταξύ της σήραγγας των 260 μέτρων κάτω από τις αρχαιότητες ή ενός "cut and cover" στην ίδια περιοχή. Η πρώτη λύση κοστίζει περισσότερα χρήματα, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι γεωτεχνικές μελέτες ώστε να γνωρίζουν οι υπηρεσίες αν το έδαφος επιτρέπει τη δημιουργία σήραγγας. Η λύση τού "cut and cover" προϋποθέτει την αποδόμηση των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί και επανατοποθέτησή τους όταν ολοκληρωθούν τα έργα. Η αλλαγή της χάραξης ανατολικότερα απαιτεί απαλλοτριώσεις κοντά στο οικισμό του Πεταλιδίου, ενώ κανένας δεν γνωρίζει αν υπάρχουν και σε αυτή την περιοχή αρχαιότητες. Η αλλαγή της χάραξης δυτικότερα εκτός από απαλλοτριώσεις ίσως απαιτήσει και μεγάλα τεχνικά έργα σε ρέμα της περιοχής, ενώ κανένας δεν γνωρίζει μέχρι πού εκτείνεται η Αρχαία Κορώνη για να αποκλείσει το ενδεχόμενο εύρεσης νέων μνημείων. Τέλος, η λύση μιας γέφυρας πάνω από τις αρχαιότητες μάλλον αποκλείστηκε για αισθητικούς λόγους. Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΑΣ με νεότερη απόφασή του έχει επιλέξει την ακριβή λύση της υπόγειας σήραγγας, η οποία σύμφωνα με την Περιφέρεια κοστίζει περίπου 20 εκ. ευρώ και δεν έχει πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έκανε αίτηση θεραπείας κατά αυτής της απόφασης ζητώντας να εφαρμοσθεί η λύση τού "cut and cover".

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του ΚΑΣ συμφώνησαν με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση, που δήλωσε πως η Αρχαία Κορώνη είναι ισάξια της Αρχαίας Μεσσήνης και ότι μπορεί να αναδειχθεί σε επισκέψιμο αρχαιολογικό πάρκο.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μιλώντας στους δημοσιογράφους δήλωσε: "Είμαστε εδώ με στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, διευθυντές, μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, διακεκριμένους επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου και φυσικά με τα στελέχη της Περιφέρειας, το γενικό διευθυντή Γιώργο Μουταφίδη, τον αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλο, προκειμένου να κάνουμε μια αυτοψία σε συνέχεια της αίτησης θεραπείας που υπέβαλε η Περιφέρεια σε προηγούμενη απόφαση του υπουργείου, σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή της κατάλληλης λύσης, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για την Περιφέρεια και φυσικά για την τοπική κοινωνία, το έργο Τζάνε - Καλαμάκι, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα μέλη του ΚΑΣ, είδατε, έχουμε μια πολύωρη εδώ αυτοψία στο χώρο και εξετάζουμε όλα τα στοιχεία. Είναι μαζί μας και οι μελετητές της Περιφέρειας. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση, προκειμένου και το έργο να γίνει και οι αρχαιότητες να προστατευτούν. Αυτό εξετάζουμε. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι έχουν αναλυθεί όλες οι τεχνικές παράμετροι, όλα τα στοιχεία και φυσικά νομίζω ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα προχωρήσουμε στη βέλτιστη επιλογή. Αμεσα μετά την αίτηση θεραπείας κινητοποιήθηκε το υπουργείο Πολιτισμού, βρισκόμαστε εδώ περισσότερα από 10 μέλη του ΚΑΣ, προκειμένου να εξετάσουμε από κοντά και επιτόπια τις συνθήκες που επικρατούν. Μετά τη σημερινή μας επίσκεψη θα βγει το πρακτικό της αυτοψίας και στη συνέχεια το θέμα θα εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο".

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος δήλωσε: "Είμαστε εδώ σήμερα παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού κ. Διδασκάλου. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι επίσης εδώ και εξετάζει όλον τον αρχαιολογικό χώρο. Παραβρέθηκα και εγώ σε όλη τη διαδρομή. Το ΚΑΣ λοιπόν εξετάζει την εναλλακτική δυνατότητα που επιζητεί με ένστασή της η Περιφέρεια, μετά από έρευνα του αρμόδιου τμήματος του Πολυτεχνείου που βλέπει το υπέδαφος. Εξετάζει την εναλλακτική δυνατότητα και επιμένει στη λύση 4, σύμφωνα με την οποία θα βγάλουμε τα αρχαία ώστε μετά να γίνει ένα "cut and cover" για να περάσει ο δρόμος. Είναι ένα έργο που έχει γίνει πολύ επικίνδυνο πλέον και για το σύνολο του προγράμματος της Περιφέρειας. Πρέπει να δοθεί λύση, διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει πίσω τα 22 εκατομμύρια. Και βέβαια θα στοιχίσει άλλα τόσα σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση, επί της οποίας εμείς έχουμε κάνει ένσταση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εύχομαι και ελπίζω να βρεθεί η βέλτιστη λύση και για το πέρασμα του δρόμου και για τη διατήρηση του αρχαιολογικού χώρου με τον τρόπο που έχει προβλεφθεί ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου αφού περάσει από κάτω δρόμος μετά το τελείωμα του έργου. Η Περιφέρεια ακολουθούσε τη λύση που είχε εγκρίνει το ΚΑΣ το 2014 αν θυμάμαι καλά. Από κει και πέρα θεωρούμε ότι το εναλλακτικό σενάριο που ζητεί την ακριβή λύση δεν είναι σωστό και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Εμείς θέλουμε και τα αρχαία να αναδειχθούν, αλλά και ο δρόμος να γίνει".