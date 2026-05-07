Εντατικές εργασίες για να παραδοθεί εντός των ημερών το... νέο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη (φωτογραφίες)

Εντατικές εργασίες πραγματοποιούνται από συνεργεία της αναδόχου εταιρείας “Aktor” στον καινούργιο δρόμο από την 120 ΠΕΑ έως και του “Παναγάκια”, κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, στο ρεύμα κατεύθυνσης από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα και Καλαμάτα.

Και αυτό, γιατί, σε αναμονή της έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, στόχος είναι το τμήμα αυτό να παραδοθεί στην κυκλοφορία με προσωρινό χαρακτήρα, με μία λωρίδα και ΛΕΑ, την Κυριακή 10 ή τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Στην κυκλοφορία θα δοθούν και οι κόμβοι – ημιτελείς - στον δρόμο πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” και στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”.

Αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης, ενώ με την προσωρινή παράδοση του δρόμου θα συνεχιστούν οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι νέοι μεγάλοι κυκλικοί κόμβοι.



Γ.Σ.