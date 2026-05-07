Εντατικές εργασίες για να παραδοθεί εντός των ημερών το... νέο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη (φωτογραφίες)

Και αυτό, γιατί, σε αναμονή της έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, στόχος είναι το τμήμα αυτό να παραδοθεί στην κυκλοφορία με προσωρινό χαρακτήρα, με μία λωρίδα και ΛΕΑ, την Κυριακή 10 ή τη Δευτέρα 11 Μαΐου.
Στην κυκλοφορία θα δοθούν και οι κόμβοι – ημιτελείς - στον δρόμο πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” και στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”.
Αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης, ενώ με την προσωρινή παράδοση του δρόμου θα συνεχιστούν οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι νέοι μεγάλοι κυκλικοί κόμβοι.
Γ.Σ.