Τζάνε – Καλαμάκι: Αποζημίωση διεκδικούν ιδιοκτήτες ακίνητων

Αποζημίωση συνολικού ύψους 125.450,78 ευρώ διεκδικούν δύο ιδιοκτήτες ακινήτου, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν ζημιές κατά την κατασκευή του οδικού τμήματος Τζάνε – Καλαμάκι, στον δρόμο Ριζόμυλος – Κορώνη.

Σύμφωνα με την απόφαση 1264/2026 της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, οι δύο συνιδιοκτήτες έχουν καταθέσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της μελετητικής εταιρείας και της κατασκευαστικής εταιρείας του έργου.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι προκλήθηκαν φθορές στο ακίνητό τους από την εκτέλεση του έργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου», από τη χιλιομετρική θέση 2+480 έως τη θέση 10+160, για την κατασκευή του οποίου είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Με την αγωγή ζητούν να αναγνωριστεί η υπαιτιότητα των εναγομένων για τις φθορές και να υποχρεωθούν στην αποκατάστασή τους ή, εναλλακτικά, να καταβάλουν από κοινού 85.450,78 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις υλικές ζημιές. Παράλληλα, διεκδικούν από 20.000 ευρώ ο καθένας ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και τόκους και δικαστικά έξοδα.

Για την ίδια υπόθεση είχε προηγηθεί αγωγή το 2023 από έναν εκ των δύο συνιδιοκτητών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία απορρίφθηκε το 2024, κυρίως λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας του διοικητικού δικαστηρίου.

Η νέα αγωγή πρόκειται να συζητηθεί στις 25 Μαΐου 2027 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή της την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας για τη δικαστική εκπροσώπησή της.