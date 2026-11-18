Και δεύτερο μεγάλο γεωτρύπανο δουλεύει για τους πασσάλους που θεμελιώνονται, για την κατασκευή της νέας μεγάλης γέφυρας στον Πάμισο, 100 μέτρα περίπου νοτιότερα της υφιστάμενης, στο πλαίσιο του σημαντικού έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Το μεγάλο γεωτρύπανο είναι για τους πασσάλους μεγάλων διαμέτρων, 1,5 μέτρου.

Το πρώτο μικρότερο γεωτρύπανο συνεχίζει να πραγματοποιεί ειδική γεωτεχνική εργασία προς την πλευρά της Μεσσήνης, για τη βελτίωση του υπεδάφους και τη σωστή στήριξη του επιχώματος. Το ύψος του επιχώματος πρόκειται να φθάσει τα 4,5 μέτρα ύψος. Εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν χαλικοπάσσαλοι.

Για την κατασκευή της γέφυρας που θα είναι μεταλλική 850 τόνων κι εκτιμάται πως θα είναι έτοιμη το καλοκαίρι του 2027, προβλέπονται 79 πάσσαλοι, βάθους μέχρι και 35 μέτρα.

Γ.Σ.