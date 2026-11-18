Την ανάληψη καθηκόντων ανεξάρτητου μηχανικού για την αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» ανακοίνωσε η εταιρεία Σάλφω & Συνεργάτες (SALFO & Associates), η οποία θα συνεργαστεί με τη διεθνή εταιρεία AECOM.

Πρόκειται για μία ακόμη εξέλιξη στην προετοιμασία των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αεροδρομίου, στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησής του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σάλφω & Συνεργάτες, η νέα ανάθεση έρχεται σε συνέχεια της εμπειρίας της εταιρείας ως ανεξάρτητου μηχανικού στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Η εξέλιξη ακολουθεί την υπογραφή της σύμβασης μελέτης και κατασκευής του έργου «ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (KLX)», στις 9 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ της παραχωρησιούχου εταιρείας «KALAMATA AIRPORT S.A.» και της κοινοπραξίας «INTRAPOWER – EKTER A.E. – KLX AIRPORT ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ», στην οποία η ΕΚΤΕΡ συμμετέχει κατά 50%.

Όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤΕΡ προς το επενδυτικό κοινό, το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 51.090.465 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με την ανάθεση του ρόλου του ανεξάρτητου μηχανικού και την υπογραφή της κατασκευαστικής σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί δύο βασικά στάδια της προετοιμασίας.

Παραμένει, ωστόσο, προς διευκρίνιση το ακριβές χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών και η σειρά υλοποίησης των παρεμβάσεων, ώστε να προσδιοριστεί πότε θα παραδοθούν οι νέες εγκαταστάσεις.

Το κατασκευαστικό αντικείμενο περιλαμβάνει νέο τερματικό σταθμό επιφάνειας περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, ανακατασκευή του υφιστάμενου αεροσταθμού, επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων, καθώς και κατασκευή των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Στην ανακοίνωση της κατασκευαστικής εταιρείας δεν προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης, από την οποία θα υπολογιστεί και ο χρόνος παράδοσης.

Η αναβάθμιση εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 125 εκατ. ευρώ που προβλέπεται στο πλαίσιο της παραχώρησης του αεροδρομίου για 40 χρόνια.

Η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026, με παραχωρησιούχο την εταιρεία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν η Fraport AG, η Delta Airport Investments Α.Ε. του Ομίλου Κοπελούζου και η Πηλέας Α.Ε. του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.