Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή Κολυμβητηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Δήμο Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Το έργο προβλέπει τον σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονου, ενεργειακά αποδοτικού κολυμβητηρίου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε οικόπεδο όπου ήδη λειτουργούν σχολικά συγκροτήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της Μεγαλόπολης και της ευρύτερης περιοχής.

Το νέο κολυμβητήριο προβλέπεται να χρησιμοποιείται για την εκμάθηση κολύμβησης από παιδιά, μαθητές και ενήλικες, ενώ θα είναι ανοιχτό στο κοινό για δραστηριότητες μαζικού αθλητισμού. Παράλληλα, θα παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων.

Ο προϋπολογισμός των 3,5 εκατ. ευρώ καλύπτει τόσο την κατασκευή του κολυμβητηρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όσο και τη μελετητική ωρίμανση του έργου.

Η παρέμβαση εντάσσεται στις δράσεις της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τη Μεγαλόπολη, με στόχο την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.