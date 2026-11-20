Μια ακόμα παράταση δόθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, για την προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το Φράγμα Άρι – Μεσσήνη - Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης», κατά 8 μήνες, δηλαδή έως 27 Μαρτίου 2027.

Η παράταση, σύμφωνα με την απόφαση δόθηκε, “χωρίς μεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης και χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του ν.4412/2016, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του αντικειμένου και η παραλαβή της σύμβασης”.

Πρόκειται για τις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά και ανάπλασης – αξιοποίησης του ποταμού Παμίσου, από τις εκβολές του στη Μεσσήνη (στα όρια με την Καλαμάτα) έως και το φράγμα στον Αρι. Εργο που χαρακτηρίζεται “ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο εθνικού επιπέδου” από το υπουργείο Υποδομών.

Να υπενθυμίσουμε ότι η σύμβαση με την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών για την ανάθεση των μελετών υπεγράφη στις 26 Ιουλίου 2018 και η αρχική συμβατική συνολική προθεσμία για την εκπόνησή τους ήταν 24 μήνες(!), δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2020(!).

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο υπουργός για τη νέα παράταση έλαβε υπόψη του τα ακόλουθα στοιχεία:

“Με το 148101/17-9-2026 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημέρωσε τον ανάδοχο ότι θα πρέπει να επανέλθει με νέο αίτημα παράτασης για διάστημα που να επαρκεί για την ολοκλήρωση της μελέτης, ήτοι τουλάχιστον 5 μήνες από την επανυποβολή της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, ήτοι έως 27-3-2027.

Με το ίδιο έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία απάντησε ότι το υποβληθέν σχέδιο 2ου Συγκριτικού Πίνακα δεν μπορεί να εγκριθεί, διότι στην σύμβαση εκπόνησης της μελέτης δεν περιλαμβάνονται απρόβλεπτα και για το επιπλέον οικονομικό αντικείμενο θα απαιτούνταν η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν πιστώσεις για συμπληρωματικές συμβάσεις στο ΠΔΕ 2021-2025 του υπουργείου μας.

Ο σημαντικότερος λόγος για την μη έγκριση του υποβληθέντος ΣΠ αποτελεί η εκτίμησή του μελετητή ότι το κατάντη τμήμα του ποταμού Άρι δεν επαρκεί και θα χρειαστούν έργα διευθέτησης του ρέματος στο τμήμα αυτό, τα οποία θα σχεδιαστούν με εκπόνηση προμελέτης (που προβλεπόταν στο αρχικό αντικείμενο) και επιπλέον εκπόνηση οριστικής μελέτης, ενώ στην περίπτωση αυτή θα απαιτούνταν εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα έργα αυτά, τα οποία δεν προβλέπονται στην ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση, με συνεπακόλουθη την απαίτηση επιπλέον χρόνου για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Με το 22348/16-10-2026 έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμο αίτημα για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης κατά 8 μήνες, ήτοι έως 27-3-2027.

Η αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης του θέματος κατά 8 μήνες, χωρίς μεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης, θεωρείται εύλογη για την εκπόνηση των μελετών του 3ου και τελευταίου σταδίου.

Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης κατά 8 μήνες, ήτοι έως 27-3-2027, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Η παράταση της συνολικής προθεσμίας δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η αιτηθείσα παράταση δεν τροποποιεί τον συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών της σύμβασης.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το δημόσιο συμφέρον η ολοκλήρωση της μελέτης, προκειμένου να προωθηθούν για υλοποίηση τα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα αντιπλημμυρικά έργα.

ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μέχρι τώρα οι μελέτες που έχουν εγκριθεί για το σημαντικό αντιπλημμυρικό κι έργο ανάπλασης, είναι:

- Τον Ιούνιο του 2020: Η υδρολογική και η τοπογραφική μελέτη, η προκαταρκτική έρευνα χώρων ανάπλασης, η κυματική, η ακτομηχανική και η γεωλογική μελέτη.

- Τον Μάρτιο του 2022: Η γεωτεχνική μελέτη (παρουσίαση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών).

- Τον Νοέμβριο του 2023: Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής οι περιβαλλοντικοί όροι.

- Τον Ιούνιο του 2025 οι παρακάτω μελέτες του 1ου σταδίου: Μελέτες υδραυλικών έργων (οριστική μελέτη διευθέτησης ποταμού Πάμισου από το φράγμα Άρι έως εκβολές, έλεγχος υφιστάμενου φράγματος επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη διευθέτησης ρέματος Μπούκας και συμβαλλόντων ρεμάτων). Προμελέτες συγκοινωνιακών έργων (πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, υφιστάμενης εθνικής οδού Πύλου – Καλαμάτας, τοπικής οδού οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, οδού σύνδεσης νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου). Στατικές προμελέτες γεφυρών (νέος ρουφράκτης επί του ποταμού Πάμισου, εθνικής οδού επί του ποταμού Πάμισου, οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρα επί του ποταμού Πάμισου). Προμελέτες Η/Μ έργων (εγκαταστάσεων νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, ηλεκτροφωτισμού πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, ηλεκτροφωτισμού οδικών έργων και γεφυρών, περιοχής ανάπλασης και πεζογέφυρας ποταμού Πάμισου). Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης (γέφυρας εθνικής οδού επί του ποταμού Πάμισου, νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, γέφυρας οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρας επί του ποταμού Πάμισου).

- Τον Νοέμβριο του 2025: Η προμελέτη προσήνεμου μώλου.

- Τον Ιανουάριο του 2026: Η οριστική ειδική αρχιτεκτονική μελέτη.

- Τον Οκτώβριο του ολοκληρώθηκε η επανυποβολή των υδραυλικών, στατικών, Η/Μ και συγκοινωνιακών μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.