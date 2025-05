Συνάντηση διευθυντών σχολείων της Καλαμάτας με Βασιλόπουλο

Οι εκπαιδευτικοί μαζί με 39 μαθητές και μαθήτριες της Καλαμάτας συμμετείχαν από τις 5 έως τις 9 Μαΐου, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Σχολείο Ιstituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” στο Μοντελέπρε, στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning με τίτλo «Robotics and Greed-Free Living: A Sustainable Vision by “Sustenia” the little LEGO® SPIKE™ robot». Πρόκειται για πρόγραμμα που στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τη βιωσιμότητα μέσω της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού, και αποτελεί συνέχεια του περσινού προγράμματος EuroCityCanvas.

Όπως ενημέρωσαν οι δύο εκπαιδευτικοί τον Δήμαρχο, τα παιδιά και των δύο σχολείων της Καλαμάτας κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2024-25, και σε συνεργασία με τους μαθητές του ιταλικού σχολείου, συνεργάστηκαν σε 4 μεικτές ομάδες και ανέπτυξαν ένα διαδραστικό παιχνίδι με τον ρομποτικό ήρωα Sustenia, ένα παιχνίδι που συνδυάζει βασικές αρχές προγραμματισμού με προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μάθησης. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαία δουλειά που έκαναν μαθητές και εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων της Καλαμάτας, της πόλης που καινοτομεί με την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων, αλλά και τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των “100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων μέχρι το 2030” ο Δήμαρχος Καλαμάτας είχε δώσει στα Σχολεία να παραδώσουν στην Ιταλία, στις εκεί τοπικές δημοτικές Αρχές του Μοντελέπρε, συμβολικά δώρα-αναμνηστικά του Δήμου Καλαμάτας.

Με χαρά τα παρέλαβε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού της ιταλικής πόλης και ανταπέδωσε, με τα αντίστοιχα δώρα να παραδίδονται στον Δήμαρχο από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Να σημειωθεί ότι οι καλαματιανοί μαθητές επισκέφθηκαν και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Fabrication Laboratory (FabLab), όπου συμμετείχαν σε δραστηριότητες σχετικές με το θέμα του προγράμματος. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν στην υπαίθρια αγορά Capo, δοκιμάζοντας παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με πολιτιστική επίσκεψη στο Παλάτι των Νορμανδών και στον Καθεδρικό Ναό του Παλέρμο, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Σικελίας.

Η επίσκεψη κορυφώθηκε με μια αξέχαστη θαλάσσια περιήγηση στις Αιγάδες Νήσους, με στάσεις στη Φαβινιάνα και τη Λεβάντσο. Οι μαθητές επισκέφθηκαν επίσης το Κέντρο Περίθαλψης Θαλάσσιων Χελωνών στη Φαβινιάνα, ενημερώθηκαν για τις περιβαλλοντικές δράσεις προστασίας των θαλάσσιων ειδών και ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως εξήγησαν οι εκπαιδευτικοί στον Δήμαρχο Καλαμάτας, η εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία μάθησης και συνεργασίας για όλους τους συμμετέχοντες, προάγοντας την ανταλλαγή γνώσεων, την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων μέσα από τη ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες.

ΣΤΑ “ΣΚΑΡΙΑ” ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν: 11 μαθητές του σχολείου Alessandro Manzoni με την εκπαιδευτικό Fabrizia Agnello, 5 μαθητές της Στ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας με τις εκπαιδευτικούς Αγγελική Απέργη και Δήμητρα Λαμπίρη, 34 μαθητές του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας με τους εκπαιδευτικούς: π. Σωτήριο Μαστέα, Ευαγγελία Μακρή, Ευαγγελία Βασιλάκη, Ζωή Παπαδημητρίου και Γαρυφαλλιά Παπαλουκά. Η δράση ενίσχυσε τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων, προάγοντας τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την ευρωπαϊκή συνείδηση, ενώ ήδη σχεδιάζεται η αδελφοποίηση των τριών σχολείων και η ανταποδοτική επίσκεψη του ιταλικού σχολείου στην Καλαμάτα κατά το σχολικό έτος 2025–2026.