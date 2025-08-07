Νέος πρόεδρος στην Κοινότητα Ελληνοεκκλησιάς

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέλαβε από χθες χρέη προέδρου στη θέση του αποβιώσαντος προέδρου Παναγιώτη Αριστομενόπουλου. Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ευχήθηκε στον νέο πρόεδρο καλή θητεία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι ως νεοεισερχόμενος στα αυτοδιοικητικά, θα ασχοληθεί με ζήλο με τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητά του.