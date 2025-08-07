Νέος πρόεδρος στην Κοινότητα Ελληνοεκκλησιάς

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέλαβε από χθες χρέη προέδρου στη θέση του αποβιώσαντος προέδρου Παναγιώτη Αριστομενόπουλου. Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ευχήθηκε στον νέο πρόεδρο καλή θητεία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι ως νεοεισερχόμενος στα αυτοδιοικητικά, θα ασχοληθεί με ζήλο με τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητά του.
Πέμπτη, 07 Αυγούστου 2025 12:30
Νέος πρόεδρος στην Κοινότητα ΕλληνοεκκλησιάςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ορκίστηκε χθες Τετάρτη 6 Αυγούστου, στο Δημαρχείο Μεσσήνης, ο νέος πρόεδρος της Κοινότητας Ελληνοεκκλησιάς Σπύρος Νικ. Κωνσταντόπουλος.
Κατηγορία Δήμοι