Δήμος Πύλου – Νέστορος: Συναντήσεις Καρβέλα με Δήμα και Τσιούρα γα έργα υποδομών

Τα έργα υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του δημάρχου Πύλου-Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το δήμο, συζήτηση αναπτύχθηκε γύρω από καίρια έργα που θα καθορίσουν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο ΣΔΙΤ του Οδικού Άξονα Καλαμάτα -Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος – Παράκαμψη Γιάλοβας – Μεθώνη, με τον Δήμαρχο να τονίζει την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της Παράκαμψης της Γιάλοβας και των τμημάτων Σουληνάρι – Πύλου, Πύλου–Μεθώνης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Δήμας εξέφρασε την πλήρη γνώση και κατανόηση των αναγκών του Δήμου, ενώ δεσμεύτηκε να συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών θα επισκεφθεί την περιοχή μας τον Οκτώβριο, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα των ζητημάτων. Ο Υπουργός, από την πλευρά του, εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί ο ίδιος το έργο και τον Δήμο μας τον Νοέμβριο, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία με τη δημοτική αρχή.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Παναγιώτης Καρβέλας, ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό για την άριστη συνεργασία, δηλώνοντας:

«Η παρουσία και η δέσμευση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Δήμα αποτελούν ισχυρή εγγύηση ότι ο Δήμος μας θα έχει την υποστήριξη που χρειάζεται, ώστε να προχωρήσουν κρίσιμα έργα υποδομής για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας».

Τα αποτελέσματα της συνάντησης κρίνονται ιδιαίτερα θετικά και σύντομα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια περιουσία εντός των ορίων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, καθώς και τις προτάσεις του για την ορθολογική αξιοποίησή της προς όφελος των πολιτών και της τοπικής ανάπτυξης, συζήτησε ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας, με τον γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιο Τσιούρα, σε συνάντησή τους στην Αθήνα, προχθές Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η συνάντηση διεξήχθη σε πνεύμα απόλυτης συνεργασίας και σύμπνοιας, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων κρίνονται ιδιαίτερα θετικά και αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως το προσεχές διάστημα από κοινού.

Ο δήμαρχος Π. Καρβέλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πνεύμα συνεργασίας που επικράτησε, υπογραμμίζοντας ότι “μέσα από τη γόνιμη συνεργασία με την Πολιτεία, ανοίγονται νέοι δρόμοι για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη του τόπου μας”.