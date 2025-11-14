Στη «Philoxenia - Hotelia 2025» o Δήμος Καλαμάτας

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από σήμερα έως την Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη τουριστική έκθεση της χώρας, η οποία συγκεντρώνει επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων του τουρισμού από όλο τον κόσμο.

Στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση θα μεταβούν ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμβάλλοντας από κοινού στην προβολή του τουριστικού και γαστρονομικού πλούτου της περιοχής. Στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης, με χορηγό Γαστρονομίας την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθούν δύο ειδικές παρουσιάσεις προς τους Hosted Buyers της Philoxenia–Hotelia (14/11 1:30 μ.μ. & 15/11 2 μ.μ.). Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, περισσότεροι από 100 ξένοι εμπορικοί επισκέπτες από 36 χώρες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους προορισμούς της Πελοποννήσου, να δοκιμάσουν χαρακτηριστικές τοπικές συνταγές βασισμένες σε εκλεκτά προϊόντα ποιότητας και να ενημερωθούν για την τουριστική και γαστρονομική ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική Plato’s Plate.

Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη Philoxenia–Hotelia 2025 έρχεται σε συνέχεια της στοχευμένης στρατηγικής εξωστρέφειας προς την Αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Τον Οκτώβριο του 2024 ο Δήμος διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ειδική εκδήλωση παρουσίασης της Καλαμάτας ως τουριστικού προορισμού, με τη συμμετοχή δεκάδων ταξιδιωτικών πρακτόρων και επαγγελματιών του τουρισμού.