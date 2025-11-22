Οι αναπλάσεις όξυναν την κατάσταση στο κέντρο της Καλαμάτας: Το κυκλοφοριακό χειροτερεύει αλλά η μελέτη αγνοείται  

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στον Δήμο Καλαμάτας, επιβεβαίωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης κι ενημέρωσε ότι θα εκπονηθεί μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου, απαντώντας στην ερώτηση της συμβούλου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνας Καντζιλιέρη, με θέμα “το κυκλοφοριακό ζήτημα στο κέντρο της πόλης”, στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

Ενημέρωσε, επίσης, ότι εκπονείται μελέτη για υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην Αγία Παρασκευή, πλησίον του νεκροταφείου, που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και πως στις αρχές του 2026 θα προχωρήσουν σε εκπόνηση μελέτης για έναν ακόμα μεγαλύτερο χώρο στάθμευσης στη οδό Αθηνών, όπου δίπλα υπάρχει στάση αστικής συγκοινωνίας.

Αναλυτικά, η κ. Καντζιλιέρη ανέφερε ότι “το κυκλοφοριακό χειροτερεύει στο κέντρο της πόλης, οι αναπλάσεις όξυναν την κατάσταση” και παρατήρησε πως “δεν υπάρχει τακτική κι επαρκής δημοτική συγκοινωνία, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Δεν βλέπουμε ολοκληρωμένη προσπάθεια επίλυσης και δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη”.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” επισήμανε ότι “πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης περιφερειακά και να υπάρχει τακτική λειτουργία δημοτικών μέσων μεταφοράς και μέσο σταθερής τροχιάς”.

Τέλος, ρώτησε τη δημοτική αρχή “πότε θα ολοκληρωθεί η κυκλοφοριακή μελέτη και τι προτάσεις για να λυθούν τα επείγοντα ζητήματα; Ισχύουν οι δηλώσεις του δημάρχου για υπόγειο πάρκινγκ και τι χρονοδιάγραμμα έχετε θέσει”.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Β. Κουτραφούρης παραδέχθηκε ότι “υπάρχει αυξημένη ένταση στο κυκλοφοριακό και στη στάθμευση” και υποστήριξε πως αυτό οφείλεται “και στον μεγάλο αριθμό έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (αστικές αναπλάσεις, αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, οπτικές ίνες)”. Εκανε λόγο για προσωρινή ταλαιπωρία με συνέπειες στη στάθμευση και στο κυκλοφοριακό και ανέφερε πως για να μετριαστούν τα προβλήματα, “τα έργα υλοποιούνται τμηματικά, όπως οι αναπλάσεις ανά οικοδομικό τετράγωνο. Στόχος μας είναι να αποδίδουμε τους δρόμους πίσω στην κυκλοφορία, το ταχύτερο δυνατό”.

Μίλησε για πολυπαραγοντικό πλαίσιο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού και είπε ότι “οι αναπλάσεις βελτιώνουν την προσβασιμότητα των ατόμων, παραμένει ο μέγιστος αριθμός νόμιμων θέσεων, με το έργο χάθηκαν 80 με 84 θέσεις”.

Εκανε λόγο για την ενίσχυση δράσης για Βιώσιμη Κινητικότητα με κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και για τη μελέτη ωρίμανσης της ελεγχόμενης στάθμευσης με ζώνες μόνιμων κατοίκων, που την επόμενη εβδομάδα, στις 27 του μήνα θα γίνει παρουσίασή της και θα τεθεί σε δημόσια συζήτηση.

Μίλησε, ακόμα, για “σχέδιο αστικής προσβασιμότητας και δράσεις οδικής ασφάλειας”, για “προσπάθεια για μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων για χώρους στάθμευσης, που έχει φέρει αποτελέσματα”, για “δράσεις ηλεκτροκίνησης και μίνι μπας” και παρατήρησε πως “κανείς δεν διαφωνεί για περιφερειακούς χώρους στάθμευσης και διεκδικούμε αναβάθμιση του χώρου στάθμευσης νότια της Αγοράς”.

Για το ζήτημα του υπόγειου πάρκινγκ, ο κ. Κουτραφούρης είπε ότι “βρίσκεται σε συζήτηση μεταξύ δημάρχου και περιφερειάρχη, εξετάζεται από την Περιφέρεια”, δήλωσε πως “έχουμε στο οπλοστάσιο ΣΒΑΚ, ΣΑΠ, ΣΦΗΟ, σύστημα ελεγχόμενης” και πληροφόρησε ότι “κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθεί μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου”.

Η κ. Καντζιλιέρη εξέφρασε την απογοήτευσή της για την παραδοχή ότι όσον αφορά την κυκλοφοριακή, “πρόκειται για μελέτη που θα εκπονηθεί” κι επέκρινε το γεγονός ότι γίνονται αναπλάσεις χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη.

Ο κ. Κουτραφούρης απάντησε ότι με τις αναπλάσεις έχουν μελετήσει θέσεις στάθμευσης και προσβασιμότητα και το έργο έχει λάβει έγκριση από την Αποκεντρωμένη και ανέφερε πως “αυτές οι αναπλάσεις θα απομακρύνουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο”.

Τέλος, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αναγνώρισε ότι “είναι υπαρκτό θέμα το κυκλοφοριακό στην Καλαμάτα και σε κάθε πόλη”, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έγινε στην Παραλία και προστέθηκαν 500 θέσεις στάθμευσης , ενώ “στο κέντρο τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και μεγαλώνει η επισκεψιμότητα στην πόλη”.

Εκτίμησε πως το ΣΒΑΚ θα αποτελέσει τη βάση για την κυκλοφοριακή μελέτη και όσον αφορά την εξέταση λύσεων για χώρους στάθμευσης, είπε ότι “θα έχουμε οικόπεδα για μίσθωση. Συζητάμε για υπόγειο πάρκινγκ στο Διοικητήριο, αναζητούμε χώρους περιφερειακά και θα έχουμε κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και στο Δημαρχείο’