Δήμος Καλαμάτας: Στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση μέσω της πλατφόρμας ENERGATE - Ένα εργαλείο για την αναβάθμιση κτηρίων

Στην ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζει ο Δήμος Καλαμάτας, ως μία από τις έξι ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030».

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει τις δράσεις που επιταχύνουν την υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων και προάγουν την καινοτομία, στηρίζοντας ενεργά το ευρωπαϊκό έργο ENERGATE, συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα LIFE. Το έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο πράσινη και αποδοτική ενεργειακή διαχείριση. Το ENERGATE εισάγει μια ψηφιακή αγορά ενεργειακής αποδοτικότητας, παρέχοντας έναν σύγχρονο και διαφανή χώρο συνεργασίας μεταξύ επενδυτών, εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών και ιδιοκτητών ή διαχειριστών κτηρίων.

Η πλατφόρμα διευκολύνει τη σύναψη συμφωνιών και την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, προωθώντας τη μαζική υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η προσέγγιση της πλατφόρμας περιλαμβάνει 4 στάδια: (Στάδιο Μηδέν: Εγγραφή χρηστών και δημιουργία προφίλ. Στάδιο Λήψης: Καταγραφή ενεργειακών και τεχνικών δεδομένων και αναγκών του κτηρίου. Στάδιο Επεξεργασίας: Ομαδοποίηση έργων και διαμόρφωση επενδυτικών πακέτων. Στάδιο Παράδοσης: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων).

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, τα 4 βασικά οφέλη της πλατφόρμας είναι: η ενίσχυση της συνεργασίας (Η πλατφόρμα ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ ιδιοκτητών κτηρίων, φορέων υλοποίησης και χρηματοδοτών, επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση μέσω της ευθυγράμμισης συμφερόντων και δυνατοτήτων όλων των εμπλεκομένων), η απλοποιημένη χρηματοδότηση (Το ENERGATE ομαδοποιεί μικρότερα έργα σε μεγαλύτερα, ελκυστικά επενδυτικά πακέτα, διευκολύνοντας τη συμμετοχή χρηματοδοτών και μειώνοντας το επενδυτικό ρίσκο) η διαφάνεια και αξιοπιστία (Η τυποποιημένη συλλογή δεδομένων και η επαλήθευση των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους διασφαλίζουν την αξιοπιστία των πληροφοριών και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών), καθώς και η αξιοποίηση δεδομένων για στρατηγικές αποφάσεις (Η ανάλυση δεδομένων και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν τους χρηματοδότες να λαμβάνουν πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις).

Η πλατφόρμα ολοκληρώθηκε, είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από τον Σεπτέμβριο του 2024 και φιλοξενεί ήδη 100 κτήρια που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης και αναζητούν χρηματοδότηση από έξι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στόχος του έργου είναι η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης τουλάχιστον 180 κτηρίων στις χώρες-πιλότους, με προβλεπόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά τις 60 GWh ετησίως. Η επιτυχία αυτών των έργων θα αποτελέσει οδηγό για την ευρύτερη εφαρμογή της πλατφόρμας σε περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές.