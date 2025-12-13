Με απόφαση της ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης

Αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης με σημαντικές αυξήσεις τόσο για το 2026 όσο και για τα επόμενα χρόνια αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα με παρόντα όμως μόλις τα 6 από τα 11 μέλη του συμβουλίου.

Είναι χαρακτηριστικό πως για τους οικιακούς χρήστες στις δημοτικές κοινότητες (στην τρίμηνη εκκαθάριση), όπου η κατανάλωση μέχρι 15 κυβικά καλυπτόταν μέχρι τώρα από το πάγιο, πλέον θα χρεώνεται με 15 λεπτά το κυβικό, ενώ για κατανάλωση από 16-60 κυβικά η χρέωση πάει από τα 12 λεπτά στα 30 λεπτά, από 61-150 κυβικά από 27 λεπτά πάει στα 50 λεπτά, από 150-225 κυβικά από 50 λεπτά πάει στα 80 λεπτά, ενώ από 256 κυβικά και πάνω η χρέωση πάει από 1,5 ευρώ στο 1,8 ευρώ.

Για τους οικιακούς χρήστες στις τοπικές κοινότητες (τρίμηνη εκκαθάριση), η κατανάλωση μέχρι 60 κυβικά, που μέχρι τώρα καλυπτόταν από το πάγιο, πλέον θα χρεώνεται 20 λεπτά το κυβικό, από 61 μέχρι 115 κυβικά από τα 27 λεπτά πάει στα 50, από 116-170 κυβικά από 50 λεπτά πάει στα 80 λεπτά, ενώ από 171 κυβικά και πάνω η χρέωση από 1,5 ευρώ πάει στο 1,8 ευρώ.

Στο τιμολόγιο επαγγελματικής κατανάλωσης (τρίμηνη εκκαθάριση), από 0-80 κυβικά η χρέωση από 0 πάει στα 30 λεπτά, από 81-150 κυβικά από 32 λεπτά πάει στα 50 λεπτά, από 151-225 κυβικά από 60 λεπτά πάει 1 ευρώ, ενώ από 226 κυβικά και πάνω η χρέωση παραμένει στα 2 ευρώ.

Στις αντίστοιχες κλίμακες έχουν προβλεφθεί συνεχείς αυξήσεις μέχρι και το 2029, μικρότερες σε σχέση με αυτές που αποφασίστηκαν για το 2026. Επίσης αποφασίστηκε: «Το πάγιο τέλος ύδρευσης - αποχέτευσης να προσαρμοσθεί στα 4€/μήνα για τους οικιακούς χρήστες. Το πάγιο τέλος ύδρευσης - αποχέτευσης για το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, επαγγελματίες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κ.λπ. να προσαρμοσθεί στα 8€/μήνα. Το τέλος αποχέτευσης στο 80% επί της αξίας νερού για το σύνολο των χρηστών. Το τέλος ομβρίων στο 30% επί της αξίας νερού για το σύνολο των χρηστών. Επιβολή τέλους αντικατάστασης υδρομέτρων στα 2,50 €/έκδοση λογαριασμού. Διατήρηση έκδοσης λογαριασμών ανά 3μηνο εκκαθάριση για το σύνολο των χρηστών του Δήμου Τριφυλίας. Διατήρηση του ειδικού τέλους 50% στην τιμή του νερού, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση έργων από ιδίους πόρους της επιχείρησης. Διατήρηση των ειδικών τιμολογίων, με περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμών ανά 3μηνο εκκαθάριση και χρέωση με το 50% της κατανάλωσης του κοινού τιμολογίου».

