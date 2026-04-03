Καλαμάτα: Tο καλοκαίρι ξεκινά η ανάπλαση της Αναγνωσταρά - Προβληματισμός για τη διάρκεια

Με έντονη αγωνία για την «επόμενη μέρα» της οδού Αναγνωσταρά, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης ανάπλασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επανεκκίνηση ενός έργου που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι.

Η απόφαση αφορά την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Οδού Αναγνωσταρά», με βασικό στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση, ιδίως για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά κοντά στην ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας», που εκτιμάται έως τον Ιούνιο, ώστε να αποφευχθεί ταυτόχρονη επιβάρυνση του κέντρου και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το έργο θα εξελιχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις, διάρκειας περίπου τριών μηνών η καθεμία, με συνολικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους εννέα μήνες (Φάση Α: Κλείσιμο της Αναγνωσταρά από Βαλαωρίτου έως Καίσαρη, Φάση Β: Από Καίσαρη έως Κολοκοτρώνη, Φάση Γ: Από Κολοκοτρώνη έως 23ης Μαρτίου). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δεν έλειψαν οι επιφυλάξεις και οι ενστάσεις από την αντιπολίτευση.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, χαρακτήρισε μεγάλο το χρονικό διάστημα των τριών μηνών ανά φάση, προτείνοντας τη μείωσή του σε ενάμιση μήνα και την αύξηση των φάσεων σε πέντε, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση, ειδικά στους κάθετους δρόμους όπως η Πολυχάρους και η Νικηταρά. Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για μια «πονεμένη» κατάσταση στην Αναγνωσταρά, επισημαίνοντας ότι ήδη καταστήματα έχουν αναγκαστεί να κλείσουν και εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω επιδείνωση. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ποιοτική κατασκευή, υπογραμμίζοντας ότι προηγούμενες αναπλάσεις δεν απέδωσαν παντού τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο καθυστερήσεων σε συνάρτηση με τη χρηματοδότηση, όπως συνέβη στο έργο της 23ης Μαρτίου.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης αναγνώρισε τον κίνδυνο κυκλοφοριακής συμφόρησης από παράλληλα έργα στον αστικό ιστό, σημειώνοντας ωστόσο ότι και στις προηγούμενες αναπλάσεις εφαρμόστηκαν υποφάσεις που επέτρεπαν τη σταδιακή απόδοση τμημάτων στην κυκλοφορία. Όπως τόνισε, η ίδια πρακτική θα ακολουθηθεί και στην Αναγνωσταρά, με τους κάθετους δρόμους να ανοίγουν μόλις ολοκληρώνονται τα σχετικά έργα. Τέλος, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, έθεσε το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, προτείνοντας απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη, καθώς θεωρείται δεδομένη η μείωση του τζίρου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για την επανεκκίνηση της ανάπλασης, ωστόσο οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην τοπική αγορά και την καθημερινότητα των πολιτών παραμένουν έντονες, ενόψει ενός καλοκαιριού με σημαντικές παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης.