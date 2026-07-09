Μνημείο χαρακτηρίστηκε το διώροφο στα Αλτομιρά Αβίας

Ως μνημείο χαρακτηρίζεται το διώροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας Ulf Backmeyer, που βρίσκεται στα Αλτομιρά της Αβίας, με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534/τ.Δ΄/29.06.2026.

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του υπουργείου ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο κτίσμα χαρακτηρίζεται ως μνημείο, “διότι πρόκειται για διώροφη κατοικία, χαρακτηριστικό δείγμα του κτηριακού τύπου παραδοσιακής (λαϊκής) κατοικίας της εποχής, με αξιόλογα χαρακτηριστικά στην τυπολογία, τη μορφολογία και την κατασκευαστική δομή του και αποτελεί τεκμήριο της εξέλιξης της περιοχής στα τέλη του 19ου αιώνα από αρχιτεκτονική, κοινωνική και τεχνική άποψη”.

Επισημαίνεται ότι “κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επί του ανωτέρω μνημείου (επισκευή, συντήρηση, προσθήκη) ή οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αυτού, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού δια των αρμοδίων υπηρεσιών του (Διεύθυνση Προστασίας και

Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, στην Αθήνα και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου στην Πάτρα).