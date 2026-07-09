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Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2026 18:57

50.000 για αναβάθμιση στάσεων στον Δήμο Μεσσήνης

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50.000 για αναβάθμιση στάσεων στον Δήμο Μεσσήνης

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Εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη μεταφορά πίστωσης 50.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση του έργου του Δήμου Μεσσήνης “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου”, από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου απάντησε θετικά σε σχετικό αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Μεσσήνης στις 13 Μαΐου.

Κατηγορία Δήμοι
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