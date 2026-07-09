50.000 για αναβάθμιση στάσεων στον Δήμο Μεσσήνης

Εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη μεταφορά πίστωσης 50.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση του έργου του Δήμου Μεσσήνης “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου”, από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.