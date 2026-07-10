Χρηματοδότηση ύψους 2.032.000 ευρώ για τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, για την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων ύδρευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (φάση β’), ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, σε ειδική εκδήλωση προχθές στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, των βουλευτών Μεσσηνίας, αντιπεριφερειαρχών και δημάρχων δήμων της Περιφέρειας, ο υπουργός υπέγραψε απόφαση υπαγωγής δήμων και ΔΕΥΑ της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα “Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων” του άξονα “Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων” του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 Δήμους και Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης - μεταξύ των οποίων οι ΔΕΥΑ Καλαμάτας και Μεσσήνης -, συνολικού προϋπολογισμού 13.797.408 ευρώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά την τοποθέτησή του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι η διαχείριση του νερού, η προστασία και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για τον Δήμο Καλαμάτας.

Επισήμανε ότι ο Δήμος διαθέτει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό μέσα από το Κλιματικό Συμβόλαιο της πόλης, ενώ η συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων αποδεικνύει τη σταθερή προσήλωση σε πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό της ΔΕΥΑΚ, προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 55 εκ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης και των δημοτικών κοινοτήτων για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και της Πολιτείας για την υλοποίηση ουσιαστικών έργων υποδομής, ευχαριστώντας τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη του προγράμματος, καθώς και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τη διαρκή και αποτελεσματική συνεργασία.

Ο κ. Βασιλόπουλος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει να διεκδικεί νέες χρηματοδοτήσεις για κρίσιμα έργα υποδομής, μεταξύ των οποίων η σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος, η ενεργειακή αναβάθμιση του Συνδέσμου Ύδρευσης και η ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων έως τις Κιτριές.

“Τα έργα υποδομής μπορεί να μην είναι πάντοτε ορατά στην καθημερινότητα, είναι όμως έργα ουσίας. Έργα που θωρακίζουν τον Δήμο μας, διασφαλίζουν την επάρκεια και την ποιότητα του νερού, ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασίες και επιμονή να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που έχουν πραγματική αξία για τους πολίτες και τον τόπο μας”, κατέληξε ο κ. Βασιλόπουλος.

* Στην εκδήλωση στην Τρίπολη, πέρα από τον δήμαρχο Θαν. Βασιλόπουλο, παρέστησαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης και ο γενικός διευθυντής της Μιχάλης Βασιλειάδης.