Προχωρούν οι εργασίες στο νέο Κλειστό Προπονητήριο στο Σταδίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στα Κλειστά Γυμναστήρια του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας και τα έργα αναβάθμισης του Σταδίου για να φιλοξενήσει τη “Μαύρη Θύελλα” στη Superleague, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο.

Την πορεία και την εξέλιξη των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Στάδιο, συμπεριλαμβανομένου και του νέου Κλειστού Προπονητηρίου επιθεώρησε χθες το πρωί, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Τον δήμαρχο συνόδευσαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και Γιώργος Λαζαρίδης, καθώς και μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Με βάση την ενημέρωση από τον Δήμο:

Στο Κλειστό Γυμναστήριο ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του νέου ηλεκτρονικού πίνακα, ενώ το ταραφλεξ που αντικαταστάθηκε, μεταφέρθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού, όπου σύντομα θα επανατοποθετηθεί. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες σε τουαλέτες και αποδυτήρια, ενώ μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων, εκδόθηκε και η οριστική άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης.

Στο νέο Κλειστό Προπονητήριο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η τοποθέτηση του ξύλινου παρκέ, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι υπόλοιπες εργασίες, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της νέας αθλητικής εγκατάστασης.

Όσον αφορά τις εργασίες των ενεργών εργολαβιών (Δήμου και Περιφέρειας Πελοποννήσου) για την αναβάθμιση του Σταδίου, αυτές εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.