Οι παρεμβάσεις στην Παραλία της Καλαμάτας μέσα από το Πράσινο Ταμείο

Το ενιαίο ειδικό χωροταξικό σχέδιο των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτική Μάνης που χρηματοδοτείτο από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μεταφερθεί στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Η Παγκόσμια Τράπεζα στις προτάσεις που έκανε, περιλαμβάνει αξιοποίηση του πάρκου του Λιμενικού και των αποθηκών και 3 – 4 σημεία στην παραλιακή ζώνη, που δίνουν την ταυτότητα που πρέπει να έχει η Παραλία. Οι προτάσεις της συνδέονται με την κατεύθυνση για τη μετατροπή ενός μέρους του λιμανιού σε τουριστικό καταφύγιο και για την αξιοποίηση των αποθηκών.

Στις 14 Οκτωβρίου θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας οι τροποποιήσεις του μάστερ πλαν του λιμανιού, που περιλαμβάνουν και το τουριστικό καταφύγιο.

Για να ανατεθούν μελέτες πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν μαζί με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτός από τα σημεία που υπάρχουν ζημιές, όπως το “Χιλιόμετρο” και ο υπήνεμος μόλος, τα “Βραχάκια”.

Αυτά σημείωσε στην “Ε” ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις μας για τα σημαντικά θέματα της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας.

Αναλυτικά, για το ενιαίο ειδικό χωροταξικό σχέδιο των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτική Μάνης παρατήρησε: “Το χρηματοδοτούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν πρόλαβε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, όπως ήταν αυτονόητο. Δεν γίνεται να προλάβει να ολοκληρωθεί ένα ειδικό χωροταξικό, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο, για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις χρήσεις γης και τις δραστηριότητες που θα υπάρχουν στις εκτός ΓΠΣ περιοχές. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που κάναμε εδώ με τον πρώην δήμαρχο Σταύρο Μπένο, όταν είχε έρθει. Και το πόσο σημαντικό είναι το ειδικό πολεοδομικό, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη που θέλουμε για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό κινδύνευσε, υπήρξε ένας προβληματισμός, αλλά τελικά θα συνεχίσει να υπάρχει χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε, θα έρθει από το Πράσινο Ταμείο”

Για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των πρώην Δήμων Αριος, Αρφαρών και Θουρίας που θα οριοθετήσουν τους οικισμούς και τις χρήσεις που θα έχουν οι οικισμοί, μάς ενημέρωσε:

“Αυτά είναι πιο προχωρημένα, έχουν περάσει στη δεύτερη φάση, που σημαίνει ότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση και θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτά να ανοίξουν. Προβλέπεται μια τελική φάση διαβούλευσης. Και αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτούνταν, αλλά έπιασαν ένα κομβικό σημείο αναφοράς, ένα ποσοστό υλοποίησης και κατάφεραν και πήραν τα χρήματα και προχωράνε. Και αν υπάρχουν υπόλοιπα και αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο”.

Για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του παραλιακού μετώπου που είχε εξαγγελθεί, ο δήμαρχος επισήμανε: “Δημιουργήσαμε κωδικό, δεν κάναμε κάτι άλλο. Και προέκυψε μετά η εμπλοκή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα προσέγγισε το όλο θέμα κι έκανε συνολικές προτάσεις. Αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία στην παραλιακή ζώνη, τα οποία χρήζουν ανάπτυξης και με ποιον τρόπο μπορούν αυτά να αναπτυχθούν

Η δουλειά που έκανε η Παγκόσμια Τράπεζα την πρόβαλαν και στη Γερμανία, σε μια μεγάλη έκθεση. Οι προτάσεις της περιλαμβάνουν αξιοποίηση του πάρκου του Λιμενικού και των αποθηκών και 3 – 4 σημεία στην παραλιακή ζώνη, που δίνουν την ταυτότητα που πρέπει να έχει η παραλία”.

Για την αξιοποίηση του λιμανιού και την πρόταση για τουριστικό καταφύγιο για mega yachts σημείωσε: “Η κατεύθυνση που δίνουμε πλέον για τη μετατροπή ενός μέρους του λιμανιού σε τουριστικό καταφύγιο συνδέεται ακριβώς με αυτό. Συνδέεται με τις προτάσεις που είχαν γίνει για αξιοποίηση των αποθηκών.

Στις 14 του μήνα θα φέρουμε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τις τροποποιήσεις του μάστερ πλαν, που περιλαμβάνει και το τουριστικό καταφύγιο. Δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το εγκρίνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και μόνο. Οπως έκανα και το 2021, παρότι είχαμε απλή αναλογική, έτσι και τώρα έκρινα ότι ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα για την πόλη, θα πρέπει να συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο

Και μετά τις 14, την επόμενη εβδομάδα θα περάσει από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η πρόταση όπως θα έχει διαμορφωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για να την στείλουμε στην ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων). Τότε μπορεί η ΕΣΑΛ να μας δώσει την έγκριση να ξεκινήσει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εμείς αναζητήσαμε και περαιτέρω – είχαμε κάνει και σύσκεψη με τον περιφερειάρχη γι’ αυτό – αν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιες μελέτες για τουριστικό καταφύγιο, για τις αποθήκες και οτιδήποτε άλλο που να σχετίζονται με αυτό αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε.

Η απάντηση ήταν ότι πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν, εκτός από τα σημεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και χρήζουν παρεμβάσεων, όπως το «χιλιόμετρο» και ο υπήνεμος μόλος. Γι’ αυτά που έχουν ζημιές, μπορούμε να ετοιμάσουμε μελέτες και να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Γι’ αυτά δεν χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν. Ολα τα υπόλοιπα, αποθήκες, τουριστικό καταφύγιο, τα πάντα, πρώτα θα ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν μαζί με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μετά θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα”.