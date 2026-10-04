Δήμος Καλαμάτας: Σε αναμονή των 2 εκ. ευρώ για τις ζημιές από την κακοκαιρία

Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει πάρει ακόμα χρήματα, τα 2 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα τον περασμένο χειμώνα.

Αυτό επισήμανε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας χθες σε σχετική ερώτηση. Ενημέρωσε, ωστόσο, ότι αυτές τις ημέρες αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος απάντησε: “Από το υπουργείο Εσωτερικών έχουν φύγει οι εγκρίσεις, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία. Παλιά οι αποφάσεις ένταξης έρχονταν από το υπουργείο. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει εξασφαλίσει 1+1 εκατομμύριο ευρώ.

Αυτά πλέον πηγαίνουν κι έρχονται από την Περιφέρεια.

Επειδή έχουμε αργήσει και δεν έχουμε πάρει απάντηση από την Περιφέρεια, ζήτησα από τον περιφερειάρχη και τον αναπληρωτή περιφερειάρχη να ασχοληθούν. Με ενημέρωσαν προχθές ότι χρειάζονταν ένα πινακάκι ακόμα. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το έστειλε και θεωρούμε ότι σήμερα – Δευτέρα – Τρίτη θα πάρουμε την τελική έγκριση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες”.

Γ.Σ.