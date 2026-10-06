Στην τελική ευθεία για το Προπονητήριο στο Στάδιο

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατασκευή του νέου Προπονητηρίου στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας Καλαμάτας, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου.

Πρόκειται για την τελευταία παράταση, καθώς οι εργασίες έχουν πλέον προχωρήσει σε ποσοστό άνω του 90% και απομένουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου η εγκατάσταση να παραδοθεί προς χρήση.

Η εισήγηση που τέθηκε προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή προβλέπει παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 40 ημερολογιακές ημέρες, έως τις 21 Οκτωβρίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ανάδοχος εταιρεία είχε αρχικά ζητήσει παράταση 54 ημερών, ωστόσο η Τεχνική Υπηρεσία έκανε αποδεκτό το σκέλος που αφορά την καθυστέρηση στην παραλαβή του ξύλινου αθλητικού δαπέδου από το εξωτερικό και εισηγήθηκε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Κατά τη συζήτηση, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τελευταία παράταση ενός έργου που έχει πλέον μπει στην τελική του φάση. Όπως ανέφερε, έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές εργασίες, μεταξύ των οποίων οι διαγραμμίσεις και η τοποθέτηση του παρκέ, ενώ απομένουν επιμέρους παρεμβάσεις για την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Σύμφωνα και με την επίσημη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η πρόοδος του έργου είχε φτάσει ήδη στο 90%, με τις τελευταίες εκκρεμότητες να αφορούν, μεταξύ άλλων, εργασίες στο αθλητικό δάπεδο, στους χώρους υγιεινής και στους χρωματισμούς.

Ο κ. Κουτραφούρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην οικονομική συμβολή του Δήμου Καλαμάτας, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος και λειτουργικός αθλητικός χώρος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος στάθηκε στο ύψος της χρηματοδότησης που απαιτήθηκε για να φτάσει το έργο στο σημερινό στάδιο. Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» εξασφαλίστηκαν 483.000 ευρώ, με τον Δήμο να συμπληρώνει το απαιτούμενο ποσό ώστε η συνολική δαπάνη να ανέλθει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου στο 1,389 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συγκεκριμένη αθλητική υποδομή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο έργο κλειστού τύπου που δημιουργείται στην Καλαμάτα μετά την Τέντα, γεγονός που, όπως τόνισε, ενισχύει ουσιαστικά τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις για την άθληση και τα σωματεία της πόλης.

Η κατασκευή του Προπονητηρίου έχει περάσει από διαδοχικές παρατάσεις από την αρχική συμβατική προθεσμία του Οκτωβρίου του 2024, με την 5η παράταση να οδηγεί πλέον την καταληκτική ημερομηνία στις 21 Οκτωβρίου.

Τ.Αν.