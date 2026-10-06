Για το 2027 πάει η ολοκλήρωση αναβάθμισης του ΔΗΠΕΘΕΚ

Προς το 2027 φαίνεται να μετατίθεται πλέον η ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου αναβάθμισης του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας, καθώς παρά την ισχύουσα προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026, η πορεία των εργασιών και οι νέες παρεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες καθιστούν ορατό το ενδεχόμενο μιας ακόμη παράτασης.

Το έργο, που έχει ήδη περάσει από διαδοχικές παρατάσεις, βρίσκεται σήμερα περίπου στο 60%, ενώ στην πορεία του προέκυψαν πρόσθετες τεχνικές ανάγκες, κυρίως σε ζητήματα στατικότητας, πυροπροστασίας και λειτουργικής αναβάθμισης.

Το νέο κεφάλαιο στην πορεία του έργου άνοιξε στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, όπου εγκρίθηκαν ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται τόσο στις εργασίες που απομένουν όσο και στο κατά πόσο είναι πλέον ρεαλιστικός ο στόχος της ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το έργο ξεκίνησε με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο έκτοτε έχουν δοθεί πέντε παρατάσεις: έως τον Ιούνιο του 2024, τον Δεκέμβριο του 2024, τον Αύγουστο του 2025, τον Απρίλιο του 2026 και, τελικά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης στάθηκε στην παλαιότητα του κτιρίου και στις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επισημαίνοντας ότι στην πορεία διαπιστώθηκαν πρόσθετες ανάγκες που δεν ήταν δυνατόν να έχουν προβλεφθεί εξαρχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει πλέον να καλύπτει ένα σύγχρονο θέατρο.

Όπως ανέφερε, στόχος της δημοτικής αρχής παραμένει η ολοκλήρωση του έργου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ακόμη και εάν απαιτηθούν δύο ή τρεις επιπλέον μήνες, το σημαντικό είναι η Καλαμάτα να αποκτήσει ένα πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο Δημοτικό Θέατρο, με καλύτερες υποδομές και προδιαγραφές.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, χαρακτηρίζοντας το έργο «χειρότερο και από το γεφύρι της Άρτας», με αφορμή το γεγονός ότι στα τέλη Δεκεμβρίου εκπνέει ακόμη μία προθεσμία, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί πέντε παρατάσεις.

Ο κ. Τζαμουράνης υποστήριξε ότι κατά την εξέλιξη του έργου θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του αρχιτέκτονα Γιώργου Κυριακόπουλου, ο οποίος είχε εκπονήσει την αρχική μελέτη, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα χρειαστεί να δοθεί ακόμη μία παράταση. Κατά την άποψή του, η έκταση της καθυστέρησης δεν δικαιολογείται από την πορεία του έργου.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περίπου το 60% του έργου, θεωρεί πρακτικά αδύνατη την ολοκλήρωσή του έως το τέλος του 2026.

Ο κ. Οικονομάκος αναφέρθηκε παράλληλα σε ζητήματα που, όπως είπε, δεν είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς στην αρχική μελέτη και τα οποία σήμερα δημιουργούν νέες ανάγκες. Μεταξύ άλλων, πρότεινε να προβλεφθεί διάδρομος ανάμεσα στα καθίσματα, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση του κοινού, ενώ έθεσε και το ζήτημα της μεταφοράς της τουαλέτας ΑμεΑ, η οποία βρίσκεται εντός του θεάτρου.

Με την τελευταία αυτή επισήμανση συμφώνησε και ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι εφόσον απαιτηθεί σχετική παρέμβαση, αυτή θα πρέπει να γίνει πριν από την ολοκλήρωση του έργου.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ

Ο επιβλέπων μηχανικός Βασίλης Χρονόπουλος παρουσίασε στη συνεδρίαση το αντικείμενο των πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται τόσο στο εσωτερικό του θεάτρου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Μεταξύ των νέων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται η κατασκευή πυράντοχων γυψοσανίδων και πυροδιαμερισμάτων, η τοποθέτηση μονόφυλλων και δίφυλλων θυρών πυρασφάλειας, πυράντοχων υαλοπινάκων, πυροδιαφραγμάτων στους αεραγωγούς, καθώς και νέων εξειδικευμένων καλωδιώσεων για τα συστήματα ήχου, εικόνας και φωτισμού του θεάτρου.

Ιδιαίτερη παρέμβαση προβλέπεται και στον εξωτερικό χώρο. Οι υφιστάμενες μάντρες γύρω από το συγκρότημα πρόκειται να καθαιρεθούν και στη θέση τους να δημιουργηθεί νέα μεταλλική περίφραξη, αντίστοιχης λογικής με αυτή του Ανοιχτού Θεάτρου. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, η σημερινή περίφραξη εμφανίζει φθορές, ανομοιογένεια υλικών και περιορίζει την οπτική επαφή με το θέατρο, γι' αυτό και προκρίνεται η αντικατάστασή της από μεταλλικά πανέλα.

Σημαντικό τμήμα των πρόσθετων εργασιών αφορά και την πυροπροστασία. Η συμπληρωματική τεχνική επεξεργασία ανέδειξε την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα, μεταξύ των οποίων πυράντοχη επένδυση της ξύλινης οροφής και τοποθέτηση fire dampers στα δίκτυα κλιματισμού και αερισμού, ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση φωτιάς και καπνού μέσω των αεραγωγών.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι μέσω της αρχικής μελέτης του Γιώργου Κυριακόπουλου εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου και στάθηκε στη συνολική οικονομική συμμετοχή του Δήμου για την ολοκλήρωσή του.

Η αρχική χρηματοδότηση προέβλεπε 549.245 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, σε συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 916.000 ευρώ. Με τις συμπληρωματικές συμβάσεις, τις αναθεωρήσεις και τις νέες εργασίες, η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ φτάνει πλέον τα 1.092.121,02 ευρώ, αυξημένη κατά 420.949,34 ευρώ σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε ότι τα επιπλέον χρήματα που διαθέτει ο Δήμος καταδεικνύουν τη βούληση της δημοτικής αρχής να ολοκληρώσει το έργο, ενώ συνέδεσε την αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου με την αξιοποίηση του κτιρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας Καλαμάτας. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να διαμορφωθεί στην περιοχή ένα ευρύτερο «οικοδομικό τετράγωνο πολιτισμού».

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση για τον 3ο ΑΠΕ και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία ανέρχεται σε 95.000 ευρώ μαζί με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Με την τρέχουσα προθεσμία να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου, το έργο να βρίσκεται περίπου στο 60% και μία σειρά κρίσιμων εργασιών να εκκρεμεί, το ενδεχόμενο μιας έκτης παράτασης εμφανίζεται πλέον ορατό. Ακόμη και από τις τοποθετήσεις της δημοτικής αρχής προκύπτει ότι, εάν το χρονοδιάγραμμα του Δεκεμβρίου δεν καταστεί εφικτό, η ολοκλήρωση του Δημοτικού Θεάτρου θα μετατεθεί για τους πρώτους μήνες του 2027.