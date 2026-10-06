Σχέδιο μονοδρομήσεων σε κεντρικά σημεία μετά τις πρόσφατες διανοίξεις δρόμων στην Καλαμάτα

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μονοδρομήσεις εξετάζονται από τον Δήμο Καλαμάτας, για τις περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου πρόσφατα διανοίχτηκαν δρόμοι.

Πρόκειται για τα τμήματα από την οδό Βασιλ. Σοφίας έως και την Αριστοτέλους, μεταξύ των οδών Φαρών και Βύρωνος, όπου διανοίχτηκαν δρόμοι στη Βασιλ. Σοφίας (δίπλα στο βενζινάδικο της AVIN), μεταξύ Φαρών και Μαιζώνος και στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Μαιζώνος.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία, στοχεύουν στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και κυρίως στην εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων στάθμευσης, σε μια περιοχή που πιέζεται όλο και πιο έντονα από την κατάργηση θέσεων πάρκινγκ μετά τις αναπλάσεις σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας.

Οι λύσεις - μονοδρομήσεις που εξετάζονται, είναι: Της οδού Μαιζώνος από τη Βασιλ. Σοφίας μέχρι την Αριστοτέλους, με κατεύθυνση καθόδου προς την Παραλία, όπως είναι σε όλο σχεδόν το άλλο τμήμα της (από Αριστοτέλους έως Κρήτης).

Της οδού Βασιλ. Σοφίας από την Ακρίτα μέχρι τη Φαρών, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, προς τη Φαρών, όπως είναι από Φαρών έως Αριστομένους.

Της οδού Βασιλ. Αμαλίας από τη Φαρών έως τη Βύρωνος ή και την Ακρίτα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, προς την Ακρίτα, όπως είναι από Αριστομένους έως την Κανάρη.

Της οδού Σωκράτους, από την Ακρίτα έως τη Φαρών, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, προς την Αριστομένους, όπως είναι από τη Φαρών έως την Αριστομένους.

Μέχρι να εξεταστούν, να αποφασιστούν και να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οδηγοί των αυτοκινήτων θα εξακολουθούν να παρκάρουν (κάθετα – διαγώνια) Στα σημεία των διανοίξεων, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν το όποιο διαθέσιμο μέτρο υπάρχει.

Γ.Σ.