Με καλό ρυθμό οι εργασίες ανάπλασης στην Αναγνωσταρά - Στο "τραπέζι" διακοπή για τις γιορτές

Με καλό ρυθμό εξελίσσονται οι εργασίες για το έργο ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, με το εργοτάξιο να προχωρά σταδιακά προς τα επόμενα τμήματα του κέντρου της Καλαμάτας.

Μιλώντας στην «Ε», ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε ότι το τμήμα της οδού Πολυχάρους βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, με τις εργασίες να εξελίσσονται ομαλά και τις καλές καιρικές συνθήκες να λειτουργούν ευνοϊκά για την πορεία της εργολαβίας.

Παράλληλα, το μέτωπο των εργασιών επεκτείνεται προς την Καίσαρη, στο ύψος του Ζουμπούλειου Μεγάρου, ενώ το επόμενο διάστημα προβλέπεται να ακολουθήσει και το τμήμα μέχρι την οδό Νικηταρά.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη χορηγηθείσα παράταση, διάρκειας 135 ημερών, ολοκληρώνεται στις 19 Νοεμβρίου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης ακόμη μίας αντίστοιχης παράτασης, έως τις 3 Απριλίου 2027.

Με βάση, πάντως, τους μέχρι σήμερα ρυθμούς της εργολαβίας, εκτιμάται ότι το έργο έχει τις προϋποθέσεις να ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα, έως την άνοιξη του επόμενου έτους.

Το έργο υλοποιείται βάσει της εγκεκριμένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και έχει προϋπολογισμό 950.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ανάδοχος είναι η «Τεχνική Έργων Α.Ε.», με έκπτωση 3,10%, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το «Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027».

Οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί να αναπτυχθούν σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Η Α’ φάση αφορά το τμήμα έως την Καίσαρη, η Β’ από την Καίσαρη έως την Κολοκοτρώνη και η Γ’ από την Κολοκοτρώνη έως την 23ης Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός του αντίστοιχου τμήματος, με απαγόρευση τόσο της κυκλοφορίας όσο και της στάθμευσης. Ταυτόχρονα, επιδίωξη του Δήμου είναι να αποδίδονται σταδιακά στην κυκλοφορία επιμέρους σημεία και κυρίως κόμβοι που ολοκληρώνονται νωρίτερα, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του κέντρου.

Η ανάπλαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και τη δημιουργία εσοχών κατάλληλου μήκους για την προσωρινή στάθμευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό θα διατηρείται καθαρό πλάτος περίπου τριών μέτρων για την κίνηση των οχημάτων, ανεξάρτητα από τους χώρους εξυπηρέτησης και προσωρινής στάθμευσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED, καθώς και παρεμβάσεις για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων τόσο των δρόμων όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με το σημείο, είτε τη μετακίνηση υφιστάμενων φρεατίων είτε την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα διοχετεύει τα όμβρια προς τους κεντρικούς αγωγούς της πόλης.

ΖΗΤΟΥΝ «ΑΝΑΣΑ» ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Την ίδια ώρα, επαγγελματίες της Αναγνωσταρά, μιλώντας στην «Ε», επεσήμαναν την ανάγκη να υπάρξει μία προσωρινή διακοπή των εργασιών κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, προκειμένου η αγορά να μπορέσει να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά κατά την κρίσιμη -εμπορικά- περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει πράγματι μία μικρή παύση στην εργολαβία μέσα στις γιορτές, αντίστοιχη με εκείνη που είχε γίνει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, σε συνδυασμό με τη «Λευκή Νύχτα», ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των καταστημάτων και η πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού.

Οι επαγγελματίες, πάντως, δεν περιορίζονται μόνο στο αίτημα για προσωρινή διακοπή των εργασιών. Ζητούν παράλληλα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της Αναγνωσταρά, προκειμένου ο δρόμος να αποκτήσει πιο ελκυστική εικόνα την εορταστική περίοδο και να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα.

Όπως σημειώνουν, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η παρουσία του εργοταξίου έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των επιχειρήσεων το τελευταίο διάστημα και η περίοδος των γιορτών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ώστε η τοπική αγορά να πάρει την απαραίτητη «ανάσα».

Εφόσον προκριθεί πάντως το συγκεκριμένο σενάριο, οι εργασίες αναμένεται να επανεκκινήσουν τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, πιθανότατα μετά τον εορτασμό των Θεοφανείων.