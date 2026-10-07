Δήμος Καλαμάτας: Αιτήσεις για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες καλούνται να καταθέσουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός Λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη αποτελεί το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων. Παράλληλα, συνεκτιμώνται η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, τυχόν προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, αλλά και τα στοιχεία που προκύπτουν από την κοινωνική έρευνα.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατίθενται στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στο Κτίριο Β, στη Διεύθυνση Πρόνοιας, στο ισόγειο και ειδικότερα στο γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών, ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι νέα αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι δημότες έχουν ήδη εγκριθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, και η πρόθεση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων από τις κοινωνικές δομές. Η σχετική απόφαση αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ σήμερα από το πρόγραμμα ωφελούνται περίπου 170 οικογένειες.

Η προοπτική διεύρυνσης του αριθμού των δικαιούχων αποτυπώνει και τις αυξημένες ανάγκες που καταγράφονται στην τοπική κοινωνία, σε μία περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Χαρακτηριστική ήταν και η αναφορά του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την περασμένη Δευτέρα, με αφορμή τη συζήτηση για το πρόγραμμα «CircTexCity: Δεύτερη ζωή σε ρούχα και υφάσματα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ύπαρξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, αναδεικνύοντας την πίεση που δέχεται ένα τμήμα της κοινωνίας και την αυξανόμενη σημασία των δημοτικών δομών.

Οι επόμενες εβδομάδες, τόσο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων όσο και με τη συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση των ωφελουμένων, αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος των αναγκών που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Καλαμάτας.

Τ.Αν.