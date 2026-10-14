Σοβαρό ζήτημα με εκταφές των νεκρών του Covid – Ατόφιες ξεθάφτηκαν σοροί στο Νεκροταφείο Καλαμάτας

Οι σοροί που ξεθάφτηκαν, ήταν ατόφιες, προκαλώντας σοκ και μια δεύτερη σκληρή δοκιμασία για τους συγγενείς.

Αυτό μας επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, στον οποίο απευθυνθήκαμε μετά το πρόσφατο ρεπορτάζ της “Εφημερίδας των Συντακτών” και του δημοσιογράφου Νίκου Φωτόπουλου, για το “μακάβριο αδιέξοδο με τις εκταφές χιλιάδων νεκρών του Covid – Το πρόβλημα με τα νάιλον”, σύμφωνα με την εικόνα στα κοιμητήρια του Ευόσμου, τη διαχείριση των οποίων έχει ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, ο κ. Φάβας μας ενημέρωσε ότι στο νεκροταφείο Καλαμάτας έχουν θαφτεί 130 άνθρωποι, που έχουν πεθάνει από Covid. Μέχρι τώρα έχουν γίνει εκταφές 50 – 60 ατόμων, κυρίως αυτών που πέθαναν παλιότερα, από το 2020 έως το 2022, όπου τα φέρετρα ήταν σφραγισμένα και οι νεκροί μέσα σε σάκο. Από αυτούς σχεδόν όλοι ήταν ατόφιοι, σοκάροντας τους συγγενείς τους και μόνο δύο είχαν λιώσει, είχε προχωρήσει και ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσύνθεσης.

Σε αυτούς που είχαν θαφτεί αργότερα, με πιο χαλαρά πρωτόκολλα, με ανοιχτό σάκο και όχι σφραγισμένο φέρετρο, η κατάσταση βελτιώθηκε, καθώς σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, το 20% ήταν λιωμένοι.

Ο κ. Φάβας παρατήρησε ότι για τους νεκρούς που ήταν ατόφιοι, ανοίχθηκαν οι σάκοι και αποσφραγίστηκαν τα φέρετρα και η ταφή τους και πάλι έγινε πιο ψηλά, στον ίδιο τάφο, στον ειδικό χώρο του νεκροταφείου για τους νεκρούς Covid. Και κάποιοι που ανοίχθηκαν για δεύτερη φορά ήταν εντάξει μετά από 2 χρόνια.

Ο αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών το αρχικό όριο παραμονής στους τάφους για τους νεκρούς Covid ήταν 10 χρόνια. Παρατήρησε, όμως, λόγω της ανάγκης εξεύρεσης νέων χώρων για ταφές σε δήμους της χώρας, αποφασίστηκε οι εκταφές να ξεκινήσουν με τη συμπλήρωση 4 χρόνων.

Επισήμανε πως ο Δήμος Καλαμάτας δεν πιέζει τους συγγενείς να κάνουν τις εκταφές μετά τα 4 και τα 5 χρόνια, καταλαβαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, την αγωνία και την ανησυχία των συγγενών, καθώς είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση στο νεκροταφείο και ο χώρος των νεκρών covid δεν προορίζεται να αξιοποιηθεί για νέους τάφους, αλλά για το μετάχωμα.

Γ.Σ.