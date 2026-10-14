Νέες εθελοντικές δράσεις στη Β΄ Λέσχη Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτας

Δύο νέες εθελοντικές δράσεις, που συνδυάζουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή, ξεκίνησαν στη Β΄ Λέσχη Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (πρώην Β΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλαμάτας, δίνοντας στα μέλη της την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

Την πρωτοβουλία και την υλοποίηση των δράσεων έχει αναλάβει εθελοντικά ο νομικός και πρώην Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας, Γιώργος Κ. Φερετζάκης, προσφέροντας τις γνώσεις και τον χρόνο του.

Η πρώτη δράση αφορά μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας και Μουσικής, μέσα από μια πρωτότυπη εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές της Μουσικογλωσσολογίας και της Ακουστικής Φωνητικής. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με την ιταλική γλώσσα μέσα από τη μουσική, συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον.

Παράλληλα, στο Εργαστήρι Ηθικής και Δικαίου, τα μέλη της Λέσχης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε έναν δημιουργικό διάλογο γύρω από κοινωνικά και ηθικά ζητήματα της καθημερινότητας. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και ομαδικές συζητήσεις, ανταλλάσσουν απόψεις, αναπτύσσουν επιχειρήματα και προσεγγίζουν διαφορετικές οπτικές, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και την πνευματική τους εγρήγορση.