Καλαμάτα: Παραδόθηκε η ανάπλαση της Πολυχάρους - Πώς θα συνεχιστούν τα έργα στην Αναγνωσταρά

Δόθηκαν χθες στην κυκλοφορία τα αναπλασμένα τμήματα: Των οδών Πολυχάρους, μεταξύ Αριστομένους και Αναγνωσταρά. Και Αναγνωσταρά, μεταξύ Γεωργούλη και Πολυχάρους, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του έργου ολοκλήρωσης της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, μεθαύριο Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, οι εργασίες θα συνεχιστούν από την οδό Καίσαρη έως την Πανταζοπούλου.

Για τον λόγο αυτό, για 3 εβδομάδες, διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες σε αυτό το τμήμα, θα υπάρχει αποκλεισμός της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στις οδούς Αναγνωσταρά, μεταξύ Πολυχάρους και Πανταζοπούλου και Καίσαρη, μεταξύ Αριστομένους και Αναγνωσταρά.

Επίσης, για ένα διάστημα θα παραμείνει ο αποκλεισμός στην Αναγνωσταρά, μεταξύ Πολυχάρους και Καίσαρη.

Ο Δήμος παρακαλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβασή τους στα οικεία μέρη.