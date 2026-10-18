Το καλαματιανό μαντήλι γίνεται έργο τέχνης – 700 μεταξωτά μαντήλια για την προβολή της Καλαμάτας

Στην προμήθεια 700 μεταξωτών μαντηλιών με πρωτότυπα καλλιτεχνικά σχέδια, εμπνευσμένα από την ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Καλαμάτας, προσανατολίζεται ο Δήμος.

Η σχετική εισήγηση αναμένεται να εγκριθεί την ερχόμενη Τρίτη από τη Δημοτική Επιτροπή, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 13.880 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αντλεί έμπνευση από το φημισμένο καλαματιανό μαντήλι, επιχειρώντας να συνδέσει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της τοπικής παράδοσης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Τα μαντήλια θα χρησιμοποιούνται ως εθιμοτυπικά δώρα προς επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου, όπως πρεσβευτές, υπουργούς, βουλευτές και άλλες προσωπικότητες που επισκέπτονται την πόλη, καθώς και στο πλαίσιο πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

Η συγκεκριμένη συλλογή θα περιλαμβάνει έξι πρωτότυπα σχέδια, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα από τη συνεργασία των αρχιτεκτόνων του Δήμου Καλαμάτας, Νικολάου Γιαννακόπουλου και Ελεάνας Μαλαπάνη. Πηγή έμπνευσης αποτελούν η ίδια η πόλη, η θάλασσα, η μουσική, ο χορός και η μεσσηνιακή παράδοση, στοιχεία που αποτυπώνονται μέσα από σύγχρονες εικαστικές συνθέσεις.

Τα μαντήλια θα κατασκευαστούν από 100% φυσικό μετάξι σατέν, διαστάσεων 55 επί 55 εκατοστών, με τη χρήση της τεχνολογίας ψηφιακής εκτύπωσης υφασμάτων (Digital Textile Printing), η οποία επιτρέπει τη μεταφορά των καλλιτεχνικών έργων στο ύφασμα. Κάθε μαντήλι θα συνοδεύεται από ειδική ετικέτα και συσκευασία, ώστε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αναμνηστικό δώρο με αναφορά στην Καλαμάτα.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της δημοτικής αρχής, στόχος είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μέσα από ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη συμβολική και καλλιτεχνική αξία, το οποίο θα συμβάλλει παράλληλα στην προβολή της Καλαμάτας.