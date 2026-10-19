Η Καλαμάτα φιλοξένησε την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ - Στο επίκεντρο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η συνεδρίαση της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας.

Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Χρ. Μαλαπάνη» του Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας, παρουσία του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργου Καββαθά, και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιλογή της μεσσηνιακής πρωτεύουσας για τη συνεδρίαση συνδέθηκε με τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της περιφέρειας και τον ρόλο των τοπικών επαγγελματικών φορέων στην οικονομική δραστηριότητα.

Τον πρόεδρο και τα μέλη της ΓΣΕΒΕΕ υποδέχθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας του κορυφαίου συνδικαλιστικού οργάνου των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στην πόλη.

Ο κ. Βασιλόπουλος, αναφερόμενος στη δική του διαδρομή στον χώρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, επισήμανε ότι γνωρίζει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη στενής και διαρκούς συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να αναζητούνται ουσιαστικές λύσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

«Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Και η στήριξή της αποτελεί διαρκή προτεραιότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλαμάτας.