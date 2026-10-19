Τρία νέα μουσεία στον Ταΰγετο σχεδιάζει ο Δήμος Καλαμάτας – Παρεμβάσεις σε Νέδουσα, Αλαγονία και Λαδά

Τη δημιουργία τριών νέων μουσειακών και πολιτιστικών χώρων σε Νέδουσα, Αλαγονία και Λαδά προωθεί ο Δήμος Καλαμάτας, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής παράδοσης και του φυσικού πλούτου του Ταϋγέτου.

Οι σχετικές παρεμβάσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό του Δήμου για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος» και της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Ταϋγέτου.

Το πρώτο βήμα για την προετοιμασία των προτάσεων αναμένεται να γίνει αύριο στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου εισάγεται προς έγκριση η συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Κόστους. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση των προβλεπόμενων δαπανών και την κατάρτιση των φακέλων χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών πόρων στην περιοχή ΟΧΕ Ταϋγέτου».

Στη Νέδουσα, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανακαίνιση και επανάχρηση υφιστάμενου κτηρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί Μουσείο Εθίμου Ευετηρίας. Πρόκειται για έναν χώρο λαογραφικού χαρακτήρα, ο οποίος θα λειτουργεί ως κέντρο τεκμηρίωσης και ανάδειξης του ιδιαίτερου τοπικού εθίμου, με απώτερο στόχο την ένταξή του στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Στην Αλαγονία, προωθείται η δημιουργία του «Αλαγονία Ecomuseum», ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που σχεδιάζεται να στεγαστεί στο παλαιό σχολικό κτήριο του χωριού, επιφάνειας περίπου 350 τετραγωνικών μέτρων. Ο χώρος προβλέπεται να αποκτήσει διπλό χαρακτήρα, λειτουργώντας τόσο ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όσο και ως μουσείο αφιερωμένο στη χλωρίδα και την πανίδα του Ταϋγέτου. Παράλληλα, θα μπορεί να υποδέχεται σχολεία, συλλόγους και εθελοντικές ομάδες, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων στην ορεινή περιοχή.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά το Λαδά, όπου σχεδιάζεται η αξιοποίηση του σχολικού κτηρίου για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραδοσιακή τέχνη του αργαλειού. Στόχος είναι η ανάδειξη της τοπικής υφαντικής παράδοσης μέσα από έναν χώρο που θα μπορεί να φιλοξενεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήρια υφαντικής, αποτελώντας παράλληλα πόλο επισκεψιμότητας για την περιοχή.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προώθηση των συγκεκριμένων προτάσεων απαιτείται η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Κόστους, η οποία θα αναλάβει την τεκμηρίωση των δαπανών που αφορούν τις προβλεπόμενες προμήθειες και υπηρεσίες. Για τη στελέχωσή της προτείνονται οι δημοτικοί υπάλληλοι Ηλίας Τσάκαλης ως πρόεδρος και Γεώργιος Σπυρόπουλος και Κωνσταντίνος Παπουτσής ως μέλη.

Οι τρεις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις συνδέονται με την προσπάθεια αξιοποίησης υφιστάμενων κτηριακών υποδομών και ανάδειξης διαφορετικών πτυχών της ταυτότητας των ορεινών κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας. Εφόσον προχωρήσει η χρηματοδότηση και η υλοποίησή τους, εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας στον Ταΰγετο.