Καλαμάτα: Παρεμβάσεις 21 εκ. ευρώ στην Ανατολική Συνοικία - Προτεραιότητα στην ανάπλαση της περιοχής Βάγια

Η ανάπλαση της περιοχής των πρώην Λυομένων Βάγια προτείνεται να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση της Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικού προϋπολογισμού 21,02 εκατ. ευρώ. Το θέμα αναμένεται να εγκριθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Η εισήγηση αφορά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των τριών κατασκευαστικών υποέργων που περιλαμβάνονται στην πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας – Μελέτες Ωρίμανσης και Κατασκευή», η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Σύμφωνα με την εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου, η περιοχή Βάγια συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ώστε να προηγηθεί η υλοποίηση των παρεμβάσεων, καθώς παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε βασικές αστικές υποδομές και κοινόχρηστους χώρους, την ώρα που καταγράφεται αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα.

Η περιοχή των πρώην Λυομένων, έκτασης περίπου 107 στρεμμάτων, βρίσκεται ανατολικά του Ανατολικού Κέντρου και διαχωρίζεται από αυτό με την οδό Σφακιανάκη. Παρότι έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης από το 1986 και οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου από το 2002, εξακολουθεί να εμφανίζει ελλείψεις σε οργανωμένες υποδομές.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 7,76 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν τη δημιουργία πλατειών, πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, παιδικής χαράς και χώρων στάθμευσης, καθώς και έργα οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων. Στον σχεδιασμό προβλέπονται επίσης φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, βελτίωση της προσβασιμότητας και εφαρμογές έξυπνης πόλης.

Το συνολικό σχέδιο αστικής αναβάθμισης περιλαμβάνει ακόμη δύο κατασκευαστικά υποέργα. Το πρώτο αφορά τις παρεμβάσεις στις οδούς Ηρώων και Μαυρομιχάλη, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ, με στόχο την καλύτερη σύνδεση της Ανατολικής Συνοικίας με το ιστορικό κέντρο και την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο αφορά την ανάπλαση του χώρου του Παλαιού Στρατοπέδου, προϋπολογισμού 8,66 εκατ. ευρώ, με διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων, υποδομές αναψυχής, πράσινο και βελτιώσεις στην προσβασιμότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός συνεχούς άξονα περιπάτου και ποδηλάτου, που θα συνδέει το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας με την παραλία, μέσω του Ανατολικού Κέντρου. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση της κινητικότητας, την ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου και την ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών, επιδιώκοντας παράλληλα την ουσιαστικότερη σύνδεση της Ανατολικής Συνοικίας με την υπόλοιπη πόλη.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, η περιοχή του Παλαιού Στρατοπέδου διαθέτει ήδη διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους με πολλαπλές λειτουργίες, ενώ οι παρεμβάσεις στις οδούς Ηρώων και Μαυρομιχάλη συνδέονται λειτουργικά με την ολοκλήρωση των υπόλοιπων έργων. Για τον λόγο αυτό, προκρίνεται η κατά προτεραιότητα υλοποίηση του υποέργου στην περιοχή Βάγια.

Η ανάγκη ιεράρχησης των κατασκευαστικών παρεμβάσεων προέκυψε έπειτα από σχετική υπόδειξη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τ.Αν.