Καλαμάτα: Ολοκληρώνονται οι δύο νέοι χώροι στάθμευσης στις οδούς Αθηνών και Αγ. Παρασκευής

Με καλούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες διαμόρφωσης δύο νέων δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός του κέντρου της Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να προσφέρουν συνολικά περίπου 200 νέες θέσεις για οχήματα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, και οι δύο χώροι βρίσκονται σε φάση αποπεράτωσης, με τον πρώτο να αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου και τον δεύτερο μέσα στον Νοέμβριο.

Πρόκειται για δύο δημοτικά οικόπεδα, τα οποία παρέμεναν αναξιοποίητα και πλέον διαμορφώνονται κατάλληλα, με στόχο την εξυπηρέτηση των οδηγών και την αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από τα οχήματα.

Ο πρώτος χώρος βρίσκεται επί της οδού Αθηνών, λίγο πριν τον κόμβο. Έχει έκταση περίπου 2.000 τ.μ. και οι εργασίες διαμόρφωσής του βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Μιλώντας στην «Ε», ο Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η τοποθέτηση στύλων φωτισμού με ηλιακά πάνελ, καθώς και κάποιες μικρές εκκρεμότητες, εκτιμώντας ότι ο χώρος θα είναι έτοιμος να παραδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ο δεύτερος χώρος βρίσκεται στην οδό Αγίας Παρασκευής, πίσω από το Νεκροταφείο Καλαμάτας, σε έκταση περίπου 2.500 τ.μ. Στο πλαίσιο των εργασιών απομακρύνθηκαν ορισμένα ελαιόδεντρα που εμπόδιζαν τη διαμόρφωση του χώρου, ενώ τα υπόλοιπα κλαδεύτηκαν.

Όπως σημείωσε ο κ. Κουτραφούρης, οι εργασίες και σε αυτό το σημείο βρίσκονται επίσης σε καλό στάδιο, με την ολοκλήρωσή τους να τοποθετείται εντός του Νοεμβρίου.

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η δημιουργία των δύο νέων χώρων στάθμευσης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Καλαμάτας, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στους οδηγούς. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του πάρκινγκ της οδού Αθηνών, η λογική είναι να μπορούν οι πολίτες να αφήνουν τα οχήματά τους εκτός του κέντρου και να συνεχίζουν τη μετακίνησή τους με την αστική συγκοινωνία.

Ωστόσο, το κατά πόσο οι νέοι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης θα αποτελέσουν ουσιαστική «ανάσα» για το κέντρο θα εξαρτηθεί και από το αν θα ενισχυθεί στην πράξη η σύνδεσή τους με την αστική συγκοινωνία, αλλά και από το κατά πόσο οι οδηγοί θα επιλέξουν να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες μετακίνησης.

Μένει, επομένως, να φανεί αν ο Δήμος Καλαμάτας θα προχωρήσει σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, προκειμένου να υπάρξει οργανωμένη ενημέρωση και επικοινωνιακή καμπάνια για την ενθάρρυνση της χρήσης των λεωφορείων από τους οδηγούς που θα σταθμεύουν περιφερειακά.

Άλλωστε, τον Αύγουστο του 2024 είχε επιχειρηθεί μια σχετική παρέμβαση με τη δημιουργία της νέας γραμμής Νο 9 του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, με διαδρομή «Κεντρική Αγορά – Ιστορικό Δημαρχείο». Ωστόσο, η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού υπήρξε περιορισμένη, με αποτέλεσμα η λειτουργία της γραμμής να διακοπεί.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι και επαγγελματίες του κέντρου εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί παρεμβάσεις και στην καρδιά της πόλης, όπου η αναζήτηση διαθέσιμης θέσης παραμένει καθημερινή δυσκολία.