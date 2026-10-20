Το πρώτο βήμα για την κυκλοφοριακή μελέτη - Οι προκαταρκτικές προτάσεις παραδίδονται στο Δήμο Καλαμάτας

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να παραδοθούν στον Δήμο Καλαμάτας οι προκαταρκτικές προτάσεις της νέας κυκλοφοριακής μελέτης, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις εκτεταμένες μετρήσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Όπως ανέφερε στην «Ε» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Κουτραφούρης, ο Δήμος αναμένει από το μελετητικό σχήμα την παρουσίαση των πρώτων προτάσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν με βάση την επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τις κυκλοφοριακές μετρήσεις και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη. Μετά την παραλαβή τους, θα ακολουθήσει όπως μας είπε διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξεταστούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και να κατατεθούν απόψεις και παρατηρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία συλλογής στοιχείων ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού του 2026, όταν ερευνητές προχώρησαν σε καταγραφές των στρεφουσών κινήσεων των οχημάτων σε επιλεγμένες διασταυρώσεις της Καλαμάτας. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα για τη μέτρηση των κυκλοφοριακών φόρτων σε βασικούς δρόμους της πόλης, με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Οι μετρήσεις συνεχίστηκαν και το επόμενο διάστημα, περιλαμβάνοντας έρευνες σχετικά με τις συνθήκες στάθμευσης και τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δυνατότητα αποτύπωσης των διαφορετικών κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν κατά τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών εργαλείων προσομοίωσης.

Βασικός στόχος της νέας κυκλοφοριακής μελέτης είναι η ολοκληρωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η σύγκριση των σημερινών δεδομένων με παλαιότερα στοιχεία, αλλά και η εκτίμηση των μελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών της Καλαμάτας.

Η παρουσίαση των προκαταρκτικών προτάσεων θα αποτελέσει το επόμενο ουσιαστικό βήμα της διαδικασίας, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για τη συζήτηση των παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και συνολικά των μετακινήσεων στην πόλη.

Τ.Αν.