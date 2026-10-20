Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας για τους ελέγχους στη Μαραθόλακκα

Εχει αποδεχθεί την αρχική διαβεβαίωση πριν από χρόνια, το 2017 και 2018, ότι δεν υπήρχαν βαρέα μέταλλα στα στραγγίδια του πρώην χώρου επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου στην περιοχή του Ταϋγέτου. Τα στραγγίδια της Μαραθόλακκας συγκεντρώνονται σε δεξαμενή στον χώρο και με βυτιοφόρα μεταφέρονται στη μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας. Εκεί ελέγχεται το βιολογικό φορτίο σε κάθε απορριμματοφόρο και στη λυματολάσπη δεν έχουν βρεθεί βαρέα μέταλλα πάνω από τα όρια.

Τις απαντήσεις αυτές έδωσε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης, στο τελευταίο Δ.Σ. της Επιχείρησης, σε σχετικά ερωτήματα του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά, μετά από ελέγχους του Κλιμακίου Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που βρήκαν βαρέα μέταλλα στα στραγγίδια της Μαραθόλακκας.

Ο κ. Βασιλειάδης ενημέρωσε ότι τα βαρέα μέταλλα επεξεργάζονται στην Κοζάνη και υποστήριξε πως “αν είχαμε υπερβάσεις, θα το βλέπαμε στη λυματολάσπη”.

Γ.Σ.

(Φωτογραφία αρχείου)