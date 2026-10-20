Δήμος Τριφυλίας: Επιτροπή για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Τζαβέλλα Χρήστο, Αντιδήμαρχο ως εκπρόσωπο του Δήμου Τριφυλίας ως τακτικό μέλος τηςε πιτροπής με αναπληρωματικό μέλος την Παναγοπούλου Μαρία, Αντιδήμαρχο.

Σταθάκο Πέτρ, ιδιώτη Κτηνίατρο μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Γιακουμή Ελένη, ως τακτικό μέλος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Στρίγκο Ιωάννη, μέλη του Σωματείου «Γνωρίζω – Αγαπάω – Φροντίζω τα ζώα». Γκόλια Γεώργιο (Πρόεδρο Δ.Σ.) ως τακτικό μέλος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος την Λεχουρίτη Δήμητρα (Γραμματέα Δ.Σ. – δικηγόρο) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με

την επωνυμία «Α ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΗ Α.Μ.Κ.Ε.». Μπαρή Αικατερίνη εκπαιδευτή σκύλων ως τακτικό μέλος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Τσικούρη Παναγιώτη, εκπαιδευτή σκύλων.

Κ.Μπ.